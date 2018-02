Macerata | bloccato nigeriano a Milano

Omicidio Pamela - due nigeriani sotto torchio : uno bloccato a Milano - l'altro a Macerata : Sono due i nigeriani, al momento non in stato di fermo, sotto interrogatorio in queste ore nell'inchiesta sulla morte della 18enne romana Pamela Mastropietro, che vede già indagati per concorso in Omicidio due pusher nigeriani

Macerata - nigeriano bloccato a Milano. Sarebbe coinvolto nella morte di Pamela Mastropietro : MILANO - Un nigeriano di 27 anni è stato bloccato dai Carabinieri di Milano nella Stazione Centrale perché sospettato di un coinvolgimento nell'omicidio di Pamela, la ragazza di 18 anni di Macerata il ...

Macerata - spara da un'auto agli immigrati : 6 feriti. Bloccato l'uomo - è Luca Traini - ex candidato Lega. Faceva il saluto fascista. Vendetta per Pamela? : Macerata - sparatoria in corso a Macerata. I colpi di pistola sono partiti da un'Alfa Romeo 147 nera. Sei i feriti segnalati, tutti immigrati a quanto si apprende, di cui uno in corso Cairoli,...

Macerata - spari da auto in corsa - sei feriti : sono tutti di colore. Una vendetta per Pamela : bloccato un uomo avvolto nel tricolore : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata ...

