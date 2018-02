Macerata | appeso uno striscione con su scritto | ' Onore a Luca Traini'

Blastingnews

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Durante la notte è statosulla vecchia struttura dell'acquedotto di Morrovalle, paese in provincia di, unocon su: "". Il sindaco del paese ha provveduto immediatamente a toglierlo e ha dichiarato che ad appenderlo non è stata gente del posto. Intanto ala situazione continua ad essere tesa e preoccupante. Domani tutte le scuole verranno chiuse e dalle 13.30 i trasporti pubblici urbani non potranno circolare, a causa della manifestazione anti razzista e anti fascista prevista appunto per domani. La prima manifestazione del gruppo Fn, 10 attivisti in Questura Asi respira ormai aria di tensione., il 28enne che Sabato scorso ha sparato e ferito 6 migranti per vendicare Pamela Mastropietro, è diventato quasi un eroe per questa città, che si è ritrovata divisa in due squadroni: chi vorrebbe mandare via i ...