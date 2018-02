Macerata | a chi ulula contro l’uomo nero non frega niente delle donne

Macerata - Galantino (Cei) : “Ingiustificabili spari verso chi ha pelle diversa. Tema migranti diventato merce elettorale” : Il raid xenofobo avvenuto a Macerata sabato scorso “non può essere giustificato” in alcun modo. “Perché se cominciamo a distinguere i morti che possono essere pianti da quelli che si possono accettare come un prezzo da pagare diventiamo veramente una realtà nella quale diventa impossibile vivere”. Lo ha sottolineato monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei a Tv2000, in occasione dei 20 anni di Tv2000 e ...

Macerata : domani corteo - chiuse le scuole : 15.29 Il sindaco di Macerata Romano Carancini ha disposto la chiusura, domani, delle scuole di ogni ordine e grado. Il trasporto pubblico della città sarà sospeso dalle 13.30. domani la prevista manifestazione contro il razzismo e fascismo che vedrà la partecipazione di centri sociali,e settori dell'associazionismo sindacale e non,in dissenso con il divieto vigente di manifestare in città. In piazza ancora i militanti di Forza Nuova dopo i ...

Macerata - il sindaco : “Sabato cuole chiuse e stop agli autobus”. Spunta uno striscione : “Onore a Traini” : Scuole di ogni ordine e grado chiuse tutto il giorno domani a Macerata, dove è in programma una manifestazione contro il fascismo e il razzismo, nonostante il divieto della Prefettura, e stop del trasporto pubblico urbano a partire dalle 13,30. Lo annuncia il sindaco Romano Carancini sulla pagina Facebook del Comune. Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì. La tensione non accenna a placare nella città delle Marche. Nella notte uno ...

Pamela Mastropietro/ Macerata - seconda autopsia non chiarisce dubbi : "corpo sezionato in modo scientifico" : Pamela Mastropietro, compiuta oggi la seconda autopsia: nessun chiarimento in più sulle cause della morte della 18enne romana.

Il "pistolero" di Macerata rischia 15 anni di carcere : Resta dietro le sbarre Luca Traini, il 28enne neofascista che sabato scorso, a bordo della sua Alfa Romeo 147 nera, ha sparato decine di colpi di pistola contro le persone di colore che incontrava per ...

Macerata : manichino a Roma contro Minniti : ANSA, - Roma, 7 FEB - Un manichino con la croce celtica appeso a testa in giù e uno striscione con su scritto "Minniti e fascisti la vostra strategia della tensione non passerà" sono comparsi nella ...

Il procuratore di Macerata : "Non rischio di scarcerazione" per Oseghale - l'uomo accusato di aver fatto a pezzi Pamela : "Nessun rischio di scarcerazione". Il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio, subito dopo aver incontrato il ministro della Giustizia Andrea Orlando, smentisce l'ipotesi che Innocent Oseghale, l'uomo accusato di aver fatto a pezzi Pamela Mastropietro, possa uscire dal carcere dopo che il gip ha disposto la misura cautelare per vilipendio e occultamento di cadavere e non omicidio.Poco prima il Guardasigilli ha sottolineato che "la magistratura ...

Omicidio di Macerata - il nigeriano accusa l'amico : 'Diede la droga a Pamela e aveva le chiavi di casa' : Macerata Non c'è solo Innocent Oseghale nel buio delle ultime ore di vita di Pamela Mastropietro. C'è un altro uomo secondo la Procura di Macerata e avrebbe avuto un ruolo pesante nell'orrenda fine ...

Macerata - Traini resta in cella : “Strage aggravata da odio razziale” | Tace col gip - poi dichiarazioni spontanee al pm : Macerata, Traini resta in cella: “Strage aggravata da odio razziale” | Tace col gip, poi dichiarazioni spontanee al pm Macerata, Traini resta in cella: “Strage aggravata da odio razziale” | Tace col gip, poi dichiarazioni spontanee al pm Continua a leggere L'articolo Macerata, Traini resta in cella: “Strage aggravata da odio razziale” | Tace col gip, poi dichiarazioni spontanee al pm sembra essere il ...

Macerata : Boldrini - mamma Pamela chiede giustizia non vendetta : Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Ho parlato con la mamma di Pamela, la signora Alessandra, per esprimerle la mia vicinanza. Da madre, non riesco neanche a immaginare il dolore che sta provando in questi giorni terribili. Una donna forte che con grande senso di responsabilità chiede giustizia, non vendett

Raid razzista a Macerata - le dichiarazioni di Traini Video : Luca Traini, il 28enne ex candidato leghista alle elezioni amministrative di Corridonia che il 3 febbraio ha aperto il fuoco contro undici migranti ferendone sei ha rilasciato le prime dichiarazioni spontanee dinnanzi ai carabinieri di Macerata [Video] che gli hanno messo le manette ai polsi. Il giovane avrebbe dichiarato di avere agito per vendicare l'uccisione di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa il cui corpo smembrato è stato rinvenuto ...