Lucca | antagonisti contestano incontro di Casapound | scontri con la polizia

(Di venerdì 9 febbraio 2018)a Massarosa, in provincia di, tra alcunidi sinistra e la, durante la presentazione dei candidati di. Ieri sera, giovedì 8 febbraio, il partito di estrema destra era in comune per illustrare il programma e presentare i candidati locali alle prossime elezioni politiche. Fuori, nella piazza del Municipio, intitolata al partigiano Giancarlo Taddei, un centinaio di sostenitori delle Anpi della Versilia si era dato appuntamento da tutta la provincia per omaggiare in silenzio, e in modo non violento, la memoria del combattente, ucciso dai nazisti il 28 agosto del 1944. Un corteo organizzato in meno di 24 ore, in accordo con la Digos e il commissariato, ha sfilato fino alla targa che ricorda il partigiano. Qui, la deposizione di una corona di fiori, un minuto di silenzio e poi tutti a casa, prima che dell’arrivo, alle nove, dei rappresentanti di ...