L' sos dei medici | Nei prossimi 5 anni mancheranno 45mila dottori

NAPOLI - TENTA SUICIDIO SOTTO LA METRO/ Ultime notizie - Linea 1 sospesa a Materdei : investito un 37enne : NAPOLI, TENTA il SUICIDIO SOTTO i treni della METRO 1: Linea sospesa su tutta la tratta, Ultime notizie e condizioni gravissime per il 37enne investito dal treno nella stazione di Materdei(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 11:32:00 GMT)

Travolto e ucciso dal metrò linea 1 a Materdei : sospesa la circolazione : Chiusa la linea 1 del metrò per l'investimento di una persona, travolta e uccisa dal treno alla stazione di Materdei. Al momento non è chiara la dinamica di quanto accaduto ed...

Director De Agostini : "Con shop online sosteniamo la qualità dei contenuti" : De Agostini Editore lancia il negozio on line 'shop.cure-naturali'. Un'idea che "nasce un po' dalla volontà di sperimentare nuovi modelli di business e fonti di ricavi, al di là di quello ...

Parla senza sosta per 8 ore davanti a Congresso : ostruzionismo di Nancy Pelosi nel nome dei dreamers : Con la sua arringa-record, la leader della minoranza democratica ha reso un po' più incerto il destino della legge di bilancio che deve essere approvata entro le 24 di oggi per scongiurare lo 'shutdown', ovvero la chiusura dell'amministrazione Usa. L'accordo bipartisan raggiunto in Senato non prevede una soluzione di lungo periodo per i 'dreamers'

“Questo video lo incastra - Alessia ha mentito”. Francesco Monte sorpreso in flagrante. “Lo ha mandato in onda Striscia la Notizia e si vede tutto”. Droga all’Isola dei Famosi : il sospetto che sta prendendo piede : La bufera esplosa all’Isola dei Famosi contro Francesco Monte, colpevole secondo Eva Henger di aver fumato marijuana nei primi giorni del reality, quando i concorrenti erano ancora nella casa, si arricchisce di un nuovo clamoroso capitolo. L’ex tronista ha infatti deciso di lasciare il programma spontaneamente, così da potersi difendere anche in sede giudiziaria contro le accuse sollevate dall’ex pornostar. La produzione ...

Waste Italia - sostenya rinuncia a parte della maggiorazione dei diritti di voto : Teleborsa, - Gruppo Waste Italia S.p.A. ha ricevuto comunicazione dal socio di riferimento Sostenya Group Plc della rinuncia alla maggiorazione di n. 10.298.736 diritti di voto, arrivando pertanto a ...

“Morte per te e la tr***”. Choc all’Isola dei Famosi - è il caos. Dopo l’uscita di scena di Francesco Monte che ha deciso di abbandonare l’Honduras spontaneamente - la situazione è diventata insostenibile. E ora c’è addirittura in ballo la vita di qualcuno (che non è Eva Henger). Tremendo : “Ho avuto una settimana difficile – ha esordito Monte -. Sono stato pensieroso e quindi decido di tornare in Italia per affrontare la cosa in maniera diversa, tutelare i miei diritti e la mia persona. Mi spiace si sia creato questo grande caos in un programma pulito, guardato da ragazzi più piccoli. Sono una persona corretta e oggi, a malincuore, decido di tornare a casa per tutelarmi. So che mio padre e mio fratello saranno ...

STEFANO DE MARTINO/ Vicino alla sostituzione? Gaffe dell'inviato - critiche dal web (L'isola dei famosi 2018) : STEFANO De MARTINO, l'inviato in Honduras pronto ad abbandonare il ruolo da inviato? Una videochiamata fa scattare l'allarme ma la verità sembra essere un'altra. (L'isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 00:55:00 GMT)

Il suo taglio dei capelli è “estremo” : 12enne portato via dall’aula e sospeso dalla scuola : Il suo taglio dei capelli è “estremo”: 12enne portato via dall’aula e sospeso dalla scuola Lemar-Shea Simpson, studente inglese della Eastwood Academy a Leigh-on-Sea, è stato sospeso dalla scuola per il suo look. La madre: “Non ci posso credere, lui ha origini afro, non può avere capelli diversi da quelli che porta ogni giorno”.Continua a […] L'articolo Il suo taglio dei capelli è “estremo”: 12enne portato via dall’aula e ...

Stefano De Martino/ Vicino alla sostituzione? Francesca Cipriani attacca l'inviato (L'isola dei famosi 2018) : Stefano De Martino, l'inviato in Honduras pronto ad abbandonare il ruolo da inviato? Una videochiamata fa scattare l'allarme ma la verità sembra essere un'altra. (L'isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 22:18:00 GMT)

Stefano De Martino/ Divide il pubblico : possibile sostituzione in vista? (L'isola dei famosi 2018) : Stefano De Martino, l'inviato in Honduras è al centro di diversi commenti da parte anche di diversi personaggi dello spettacolo come Jeremias Rodriguez. (L'isola dei famosi 2018)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 07:16:00 GMT)

Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi 13?/ “Pronto a firmare” : sostituirà Francesco Monte? Gli indizi social : Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi 2018? Le ultime indiscrezioni e l'ipotesi del web: al posto di Francesco Monte? Lui pronto a partire, gli indizi social.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 06:23:00 GMT)