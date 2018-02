Look promossi e bocciati | le pagelle del Festival

I Look di Sanremo 2018 - seconda serata : abiti promossi e bocciati : Festival di Sanremo 2018, tutti i look della seconda serata: gli abiti promossi e bocciati dal web Altro giro, altra corsa. GossipeTV torna a commentare in diretta i look della seconda serata di Sanremo 2018. Insieme al popolo del web, promuoveremo e bocceremo i vari outfit dei Big, dei conduttori, delle Giovani Proposte e degli […] L'articolo I look di Sanremo 2018, seconda serata: abiti promossi e bocciati proviene da Gossip e Tv.