LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - iniziato il Team event del pattinaggio di figura : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al Team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia - credici! Nella prova a squadre si può sognare. In gara Matteo Rizzo e Della Monica-Guarise : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del team event di Pattinaggio artistico, prova valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima Della Cerimonia d’Apertura si inizia subito a fare sul serio: durante questa giornata sono infatti in programma i corti dell’individuale maschile e delle coppie di artistico. L’Italia vuole sognare in grande con Matteo Rizzo e la coppia composta da Nicole Della Monica e Matteo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la prima giornata del team event in DIRETTA. Matteo Rizzo primo azzurro sul ghiaccio : Ancor prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, le competizioni del Pattinaggio di figura avranno inizio con la prima giornata dedicata al team event. In programma venerdì, a partire dalle ore 02:00, vedremo il programma corto maschile e quello delle coppie d’artistico, entrambi validi per la prova a squadre. L’Italia schiererà Matteo Rizzo, primo azzurro in assoluto a competere ufficialmente in questa ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : l’Italia può sorprendere nel pattinaggio artistico. Seconda prova di discesa per l’alpino. Dalle 12.00 la cerimonia d’apertura : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. l’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : MEDAGLIAAAAAAAA! Carolina Kostner cade ma è sul podio - trionfo di Alina Zagitova! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : MEDAGLIAAAAAAAA! Carolina Kostner cade ma è sul podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : tocca a Carolina Kostner! Battaglia totale contro l’Armata Rossa per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

LIVE Pattinaggio artistico - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : tutti con Carolina Kostner! Alle 20.00 la Musa Danzante per la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

LIVE Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : tutti con Carolina Kostner! Alle 20.00 la Musa Danzante per la medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

LIVE Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner sul ghiaccio alle 20.00! Si sogna un’impresa epica! Tutti con la Musa Danzante : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

LIVE Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Cristini e Russo al comando - sale l’attesa per Carolina Kostner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

LIVE Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : tocca alle donne! Sale l’attesa per Carolina Kostner : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...

LIVE Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Anna Cappellini e Luca Lanotte in gara per le medaglie della danza : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Pattinaggio artistico , terza giornata (venerdì gennaio): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non ...

LIVE Pattinaggio di figura - Europei Mosca 2018 in DIRETTA : Anna Cappellini e Luca Lanotte in gara per le medaglie della danza : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018, quarta giornata (sabato 20 gennaio). Il programma odierno prevede lo svolgimento della free dance e del programma libero femminile, che assegneranno le ultime medaglie di questa rassegna continentale, con l’Italia che nutre una doppia speranza di podio. Nella danza, l’Italia sarà rappresentata da tre coppie: Anna Cappellini / Luca Lanotte, terzi ...