LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : terza prova discesa libera. Gli azzurri cercano il feeling giusto. Incognita vento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. È l’ultima prova, l’ultima occasione per studiare il percorso prima della gara di domani! Gli atleti hanno fin qui trovato condizioni differenti nei due giorni precedenti. Giovedì il meteo ha consentito il regolare svolgersi della prova, vinta dal canadese Manuel Osborne-Paradis; ieri, invece, il vento ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano nel biathlon. Subito Arianna Fontana e Dominik Fischnaller! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa Subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia - credici! Iniziata la prova a squadre. Ottimo Matteo Rizzo - quinto. Sbavatura Della Monica-Guarise : sono settimi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del team event di Pattinaggio artistico, prova valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima Della Cerimonia d’Apertura si inizia subito a fare sul serio: durante questa giornata sono infatti in programma i corti dell’individuale maschile e delle coppie di artistico. L’Italia vuole sognare in grande con Matteo Rizzo e la coppia composta da Nicole Della Monica e Matteo ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Innerhofer il migliore nella seconda prova in discesa! Jansrud a un centesimo - più indietro gli azzurri : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Jeongseon i protagonisti andranno in cerca di ulteriori verifiche dopo la prima esibizione di ieri nella quale è stato il canadese Manuel Osborne-Paradis a mettersi in evidenza davanti al norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) ed allo svizzero Mauro Caviezel. Più attardati invece ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia - credici! Nella prova a squadre si può sognare. Ottimo Matteo Rizzo - quinto. Sbavatura Della Monica-Guarise : sono terzi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del team event di Pattinaggio artistico, prova valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima Della Cerimonia d’Apertura si inizia subito a fare sul serio: durante questa giornata sono infatti in programma i corti dell’individuale maschile e delle coppie di artistico. L’Italia vuole sognare in grande con Matteo Rizzo e la coppia composta da Nicole Della Monica e Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Innerhofer davanti a tutti nella prova di discesa. Dominik Fischnaller secondo nella sesta prova dello slittino - pattinaggio a squadre : bene Matteo Rizzo (5°) - errore per Della Monica/Guarise : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE Della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Innerhofer davanti a tutti nella prova di discesa. Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - ottimo Matteo Rizzo (5°) nello short program maschile : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : in vetta Innerhofer!!! Partenza ribassata per il vento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Jeongseon i protagonisti andranno in cerca di ulteriori verifiche dopo la prima esibizione di ieri nella quale è stato il canadese Manuel Osborne-Paradis a mettersi in evidenza davanti al norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) ed allo svizzero Mauro Caviezel. Più attardati invece ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - ottimo Matteo Rizzo (5°) nello short program maschile - partenza della prova discesa maschile ritardata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole della Monica e a Matteo ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : seconda prova discesa maschile ritardata di 30 minuti ed abbassata per forte vento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Jeongseon i protagonisti andranno in cerca di ulteriori verifiche dopo la prima esibizione di ieri nella quale è stato il canadese Manuel Osborne-Paradis a mettersi in evidenza davanti al norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) ed allo svizzero Mauro Caviezel. Più attardati invece ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - ottima prova di Matteo Rizzo nello short program maschile - partenza della prova discesa maschile ritardata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole della Monica e a Matteo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia - credici! Nella prova a squadre si può sognare. Ottimo Matteo Rizzo - più tardi Della Monica-Guarise : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del team event di Pattinaggio artistico, prova valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Prima Della Cerimonia d’Apertura si inizia subito a fare sul serio: durante questa giornata sono infatti in programma i corti dell’individuale maschile e delle coppie di artistico. L’Italia vuole sognare in grande con Matteo Rizzo e la coppia composta da Nicole Della Monica e Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - ottima prova di Matteo Rizzo nello short program maschile : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - iniziato il Team event del pattinaggio di figura : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al Team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...