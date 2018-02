LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : seconda prova discesa maschile ritardata di 30 minuti ed abbassata per forte vento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda prova di discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi di Jeongseon i protagonisti andranno in cerca di ulteriori verifiche dopo la prima esibizione di ieri nella quale è stato il canadese Manuel Osborne-Paradis a mettersi in evidenza davanti al norvegese Kjetil Jansrud (tra i favoriti della vigilia) ed allo svizzero Mauro Caviezel. Più attardati invece ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - ottima prova di Matteo Rizzo nello short program maschile : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la prima giornata del team event in DIRETTA. Matteo Rizzo primo azzurro sul ghiaccio : Ancor prima della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018, le competizioni del Pattinaggio di figura avranno inizio con la prima giornata dedicata al team event. In programma venerdì, a partire dalle ore 02:00, vedremo il programma corto maschile e quello delle coppie d’artistico, entrambi validi per la prova a squadre. L’Italia schiererà Matteo Rizzo, primo azzurro in assoluto a competere ufficialmente in questa ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Cerimonia d’apertura in DIRETTA : sfilano le 91 nazioni. Arianna Fontana la portabandiera dell’Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Inizia ufficialmente la XXIII edizione dei Giochi dedicati agli sport di neve e ghiaccio! L’attesa è molta per assistere allo spettacolo della Cerimonia, la celebrazione dello sport e dei suoi valori. Ci sarà il consueto spettacolo tra coreografie, musica, giochi di luce ed un racconto di storia e tradizione che porterà ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : copertura totale su OA Sport! Dirette LIVE - cronache - approfondimenti : come seguire i Giochi nel Tempio : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono indubbiamente il grande evento sportivo dell’anno, la manifestazione più attesa da tutti gli appassionati delle discipline che si svolgono su neve e su ghiaccio. I Giochi sono semplicemente una competizione magica e unica nel loro genere, un concentrato di emozioni e di sensazioni uniche: la responsabilità di rappresentare il proprio Paese, la consapevolezzea di vivere in un villaggio dove i ...

