«L' isolamento in carcere è troppo duro | il boss Zagaria è depresso»

Sparatoria Macerata - Luca Traini è in carcere in isolamento. Interrogato ha detto : “Quando ho sentito di Pamela ho deciso di ucciderli tutti” : Luca Traini, l’uomo che sabato mattina ha sparato a bordo di un’auto contro alcuni immigrati per le strade di Macerata, aveva annunciato la Sparatoria. Dopo aver preparato la sua pistola Glock con due caricatori, la bandiera tricolore e il porto d’armi, quella mattina è salito a bordo della sua auto e ha lasciato Tolentino, la città dove viveva con la nonna, diretto a Macerata. Ha imboccato la superstrada numero 77 e lì ha fatto una sosta ...