L'Isola dei Famosi - Chiara Nasti : la reazione sul caso Monte a Striscia - video : Francesco Monte ha scelto di seguire un profilo basso dopo le accuse rivolte in diretta tv da Eva Henger. L'ex tronista ha comunicato che non interverrà nel corso della puntata di martedì 13 febbraio de L'Isola dei Famosi. 'Chi si aspetta da me contraccuse e fango da spargere resterà deluso'. Nel frattempo Eva Henger ha rincarato la dose nel corso dell'intervista rilasciata ad Alessia Marcuzzi.

L'Isola dei famosi 13 : Francesco Monte amareggiato - la verità del giovane Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni delL'isola dei famosi [Video] in onda dalla prossima settimana il martedì sera. Condotto da Alessia Marcuzzi accompagnata da Mara e Daniele, il programma, continua ad avere grande successo. Come gia' sanno i telespettatori, la questione di #Francesco Monte ha portato molto scompiglio all'interno del reality, tanto che sia la presentatrice che la redazione hanno dovuto prendere i giusti ...

Alessia Marcuzzi sul caso droga dell'Isola dei Famosi : le parole contro i fans Video : Da due settimane non si parla d'altro che dello scandalo marijuana sull'#Isola dei Famosi. Eva Henger, ex naufraga, ha accusato #Francesco Monte di aver fumato per quattro giorni consecutivi spinelli fatti di droga. Il ragazzo non ha né smentito né confermato, ma ha deciso solamente di tacere e abbandonare il gioco per tutelare la sua persona in Italia. Al momento la famiglia di Eva riceve numerosi messaggi al giorno di minacce di morte [Video], ...

L'Isola dei Famosi : Eva svela come Monte ha preso e nascosto la droga Video : L'#Isola dei Famosi continua a creare polemiche riguardanti il caso droga scatenato da l'ex pornostar #Eva Henger. La donna ha rivolto delle pesanti accuse nei confronti dell'ex tronista #Francesco Monte e nel bel mezzo della bufera il bel Monte ha deciso di abbandonare il programma esattamente una settimana dopo l'uscita di Eva Henger, per potersi difendere per vie legali.

Davide Silvestri dopo l'Isola dei Famosi/ "Produco birra con mio cugino Kekko dei Modà" : Davide Silvestri, attore di fiction di successo come Vivere e Don Matteo e naufrago all'Isola dei Famosi, lascia la tv per produrre birra assieme al cugino Kekko dei Modà

Francesco Monte : come sta dopo il ritiro dall'Isola dei famosi? Video : #Francesco Monte è ufficialmente tornato in Italia dopo il recente sbarco in Honduras per via della sua partecipazione al reality show di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi: L'Isola dei famosi 2018. Questa tredicesima edizione ha riservato gia' tantissimi colpi di scena e, dunque, potremmo dire che se l'inizio è cominciato col botto è impossibile e imprevedibile immaginare come terminera' questa esperienza per ciascuno dei concorrenti ...

Il Lato B dell'Isola dei Famosi : Alcuni hanno fatto la storia dell'Isola, scopriamo il podio delle passate edizioni, nell'attesa di scoprire chi si aggiudicherà il titolo di "Miss Lato B" nel 2018.

Filippo Nardi squalificato dall'Isola dei Famosi? : Filippo Nardi rischia di essere squalificato dalla tredicesima edizione de L'Isola Dei Famosi. Per quale motivo? L'uomo ha offeso pesantemente Francesca Cipriani. Sentite le parole tremende che le avrebbe rivolto! La tredicesima edizione de L'Isola Dei Famosi sta regalando ai telespettatori italiani tantissimi momenti di puro trash. Dopo l'episodio "droga" che ha comportato l'abbandono di Francesco Monte ...

Francesca Cipriani in lacrime/ Video : "Io vittima di bullismo". Frase choc di Filippo Nardi (Isola dei Famosi) : Francesca Cipriani in lacrime, Video: "Io vittima di bullismo". Frase choc di Filippo Nardi all'Isola dei Famosi contro la naufraga. Rischia l'espulsione dal reality show?

"Mi hanno distrutta". Isola dei Famosi - la cosa è seria. Credeva di aver superato quel trauma che l'ha segnata profondamente e invece - all'improvviso - tutto il suo male ritorna a galla e la devasta. Pianto a dirotto davanti agli altri naufraghi che non hanno coraggio di fiatare. Choc : Francesco Monte è uscito dall'Isola dei Famosi di sua spontanea volontà dopo le accuse mosse da Eva Henger. La ex star del porno ha infatti detto che Francesco Monte avrebbe portato della droga nella villa e ne avrebbe fatto uso. Anche con altri naufraghi dei quali, però, la Henger non ha fatto i nomi. Monte, dopo le accuse della Henger si è infuriato e, ovviamente, ha iniziato a negare. Ma il caso era scoppiato e in televisione, nei talk show, ...