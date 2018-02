LEU CONTRO MINNITI Negata l' autorizzazione per la manifestazione a Macerata | è polemica

LEU a Gentiloni : manifestare contro fascismi non è mai un errore : Roma, 8 feb. , askanews, 'La scelta che avete fatto di vietare la possibilità di manifestare sabato prossimo a Macerata è sbagliata e pericolosa'. Lo scrivono Pippo Civati, Nicola Fratoianni e Roberto ...

"Manifestare contro i fascismi non è mai un errore". L'appello di LEU a Paolo Gentiloni per autorizzare la manifestazione a Macerata : Una lettera-appello, firmata da Pippo Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza per Liberi e Uguali e indirizzata al premier Paolo Gentiloni e al ministro dell'Interno, Marco Minniti, per chiedere di autorizzare la manifestazione di sabato prossimo a Macerata."La scelta che avete fatto di vietare la possibilità di manifestare sabato prossimo a Macerata è sbagliata e pericolosa. Quello che è successo a Macerata ha un nome ...

Fondazione Umberto Veronesi a sostegno della lotta contro le LEUcemie infantili : Dal 4 al 24 febbraio è possibile sostenere Fondazione Umberto Veronesi con un SMS da telefono cellulare o una chiamata da rete fissa al 45540* per dare ai bambini e ai ragazzi malati di tumore la speranza di combattere questa terribile malattia e diventare grandi. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei ...

Macerata : Nencini - LEU con noi per fronte repubblicano contro estremismo nero (2) : (AdnKronos) - “L'Italia -ha aggiunto- vive una stagione non dissimile da quella post prima guerra mondiale. Salvini è un leader proposto da Berlusconi per occupare il ministero degli Interni. Altroché toni bassi: bisogna urlare agli italiani il pericolo che corriamo. C'è una preoccupante analogia tr

LAURA BOLDRINI SGOZZATA E DECAPITATA/ Post Facebook e foto choc : individuato l’autore - LEU CONTRO Salvini : “LAURA BOLDRINI SGOZZATA da un nigeriano”, foto choc e DECAPITATA su Facebook. Raid Macerata, LeU e Grasso contro il razzismo e la Lega nord. Presidente Camera, "Salvini maestro d'odio"(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 14:45:00 GMT)

La Boldrini apre all'utero in affitto - ma è scontro interno a LEU : La politica delle donne - ha detto la Strazzeri - si è sempre contraddistinta per pratiche che non autorizzano a rappresentare tutte le donne, in ogni contesto, incluso quello dei Partiti. Sebbene io ...

Il primo bambino trattato con terapia genica contro la LEUcemia in Italia : Il trattamento sfrutta il sistema immunitario per riconoscere le cellule tumorali e distruggerle: il bambino sta meglio ed è in remissione The post Il primo bambino trattato con terapia genica contro la leucemia in Italia appeared first on Il Post.

Sanità - terapia genica contro la LEUcemia : dimesso bimbo di 4 anni al Bambin Gesù - : Grazie ai ricercatori, ai medici e a tutti coloro che hanno collaborato a questo grande traguardo della scienza per migliorare la vita delle persone". Lo scrive su Facebook il Presidente della ...

Elezioni - Prodi e lo scontro a distanza con LEU : “Imbarazzo per Casini? Quod dixi dixi…” : “Imbarazzo per Casini a Bologna? Quod dixi, dixi”. Con tanto di latino, Romano Prodi taglia corto sulle polemiche a distanza con Liberi e Uguali di Grasso e Bersani, a margine del convegno ‘Le grandi imprese italiane e l’Europa’, organizzato dall’accademia dei Lincei a Roma. Nessuna replica dopo le polemiche per le affermazioni su Leu che, secondo il Professore, non lavora per l’unità del centrosinistra, al contrario del partito di Renzi. ...

Cellule riprogrammate contro la LEUcemia - intervento al Bambin Gesù : Cellule riprogrammate contro il tumore: primo intervento all'ospedale Bambin Gesù di Roma. I medici e i ricercatori dell’Ospedale Pediatrico romano hanno manipolato geneticamente le Cellule del sistema immunitario di un Bambino di quattro anni, affetto da leucemia linfoblastica acuta, che non aveva risposto positivamente alle terapie convenzionali. Il fine è stato quello di renderle in grado di "riconoscere e attaccare il ...