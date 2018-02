Leu contro Minniti Macerata | cariche contro Forza Nuova che ha violato divieto di

Leu contro MINNITI/ Negata l'autorizzazione per la manifestazione a Macerata : è polemica : Liberi e Uguali CONTRO MINNITI: Negata l'autorizzazione per la manifestazione a Macerata, il Ministro dell'Interno rivendica la bontà delle sue politiche sull'immigrazione(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 00:10:00 GMT)

Leu a Gentiloni : manifestare contro fascismi non è mai un errore : Roma, 8 feb. , askanews, 'La scelta che avete fatto di vietare la possibilità di manifestare sabato prossimo a Macerata è sbagliata e pericolosa'. Lo scrivono Pippo Civati, Nicola Fratoianni e Roberto ...

"Manifestare contro i fascismi non è mai un errore". L'appello di Leu a Paolo Gentiloni per autorizzare la manifestazione a Macerata : Una lettera-appello, firmata da Pippo Civati, Nicola Fratoianni e Roberto Speranza per Liberi e Uguali e indirizzata al premier Paolo Gentiloni e al ministro dell'Interno, Marco Minniti, per chiedere di autorizzare la manifestazione di sabato prossimo a Macerata."La scelta che avete fatto di vietare la possibilità di manifestare sabato prossimo a Macerata è sbagliata e pericolosa. Quello che è successo a Macerata ha un nome ...

Ricerca : al via la raccolta fondi per garantire cure mediche più efficaci contro le Leucemie infantili : Dal 4 al 24 febbraio è possibile sostenere Fondazione Umberto Veronesi con un SMS da telefono cellulare o una chiamata da rete fissa al 45540 per dare ai bambini e ai ragazzi malati di tumore la speranza di combattere questa terribile malattia e diventare grandi. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei ...

Macerata : Nencini - Leu con noi per fronte repubblicano contro estremismo nero : Roma, 4 feb. (AdnKronos) - "Abbassare i toni è un consiglio che possiamo dare a Salvini. Ma non lo seguirà. È prigioniero dei suoi slogan e i toni violenti sono parte fondativa della Lega”. Lo ha sottolineato il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini, promotore della Lis

La Boldrini apre all'utero in affitto - ma è scontro interno a Leu : La politica delle donne - ha detto la Strazzeri - si è sempre contraddistinta per pratiche che non autorizzano a rappresentare tutte le donne, in ogni contesto, incluso quello dei Partiti. Sebbene io ...

Bambin Gesù - terapia genica contro la Leucemia : Bambin Gesù, terapia genica contro la leucemia – Modificati geneticamente i linfociti T (cellule del sistema immunitario) del paziente per renderli più forti e per... L'articolo Bambin Gesù, terapia genica contro la leucemia su Roma Daily News.

Elezioni - Prodi e lo scontro a distanza con Leu : “Imbarazzo per Casini? Quod dixi dixi…” : “Imbarazzo per Casini a Bologna? Quod dixi, dixi”. Con tanto di latino, Romano Prodi taglia corto sulle polemiche a distanza con Liberi e Uguali di Grasso e Bersani, a margine del convegno ‘Le grandi imprese italiane e l’Europa’, organizzato dall’accademia dei Lincei a Roma. Nessuna replica dopo le polemiche per le affermazioni su Leu che, secondo il Professore, non lavora per l’unità del centrosinistra, al contrario del partito di Renzi. ...