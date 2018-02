Lega | Salvini | ' Se vince centrodestra premier sarò io'

Elezioni - Salvini : “Islam incompatibile con la Costituzione. Chiudiamo le moschee ilLegali” : “Io voglio chiudere le moschee illegali, voglio sapere chi le finanzia, chi c’è dietro e cosa predica. Il problema dell’Islam è che si tratta di una legge non di una religione ed è incompatibile con i nostri valori, diritti e le nostre libertà”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando da Umbertide in provincia di Perugia dove si è recato per inaugurare una nuova sede del partito. L'articolo Elezioni, Salvini: ...

Salvini : "Sento che Lega scavalcherà FI" : 11.11 "Sento che la Lega scavalcherà FI"."A me basta lo 0,1% di più,perchè significa che la nostrra concretezza e coerenza viene premiata".Così il leader della Lega a Radio24."Credo che il centrodestra supererà il 40%. "Se non c'è la maggioranza si torna a votare". Le distanze di ieri da Berlusconi sul condono? "L'ha detto da voi e glela avete un po' forzata.Un conto è snellire i processi burocratici e sveltire i permessi, altra cosa è sanare ...

SALVINI - ELEZIONI 2018/ “Leva obbligatoria contro razzismo e terrorismo : meglio delle droghe Legalizzate” : Matteo SALVINI nuove promesse verse le ELEZIONI 2018: "leva militare obbligatoria contro razzismo e terrorismo. meglio che legalizzare alcune droghe". E sulla Lega "storica"..(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 18:52:00 GMT)

Abusi edilizi - Berlusconi apre al condono : «Serve alla pace sociale». No di Salvini Ogni anno 20.000 case ilLegali| I numeri : «C’è la possibilità di una sanatoria edilizia per i casi di quello che si chiama Abusivismo di necessità». «Si dovrà dichiarare l’inizio dell’attività e assumersi la responsabilità di rispettare le leggi. Solo dopo verranno i controlli»

Salvini : chi vota Lega sceglie me - chi vota Fi sceglie sorpresa : Faccio politica non per prendere voti ma per risolvere i problemi, i voti mi servono per risolvere i problemi, se mi copiano sono felice". 7 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

"Vinci Salvini". Il gioco a punti che regala una foto - un caffè o una telefonata con il leader della Lega : Volete una vostra foto pubblicata da Matteo Salvini sui propri social? O meglio, ricevere una sua telefonata o addirittura bere un caffè assieme a lui? Semplice, basta andare sul sito "salvinipremier.it e iscriversi al "gioco" "Vinci Salvini" e scalare la classifica a suon di like sui post di Facebook del segretario della Lega Nord.Ecco il regolamento riportato sul sito web:"Gli altri hanno tv, radio, giornali, telegiornali... ma noi ...

Macerata - Legale del nigeriano : In casa le impronte di Salvini e Meloni : Una provocazione choc che viene da Macerata. "Scrivete che hanno trovato le impronte di Salvini e di quella di Fratelli d' Italia... come si chiama? La Meloni, sì". Ad affidare questa frase ai cronisti del Tempo è Giancarlo Borgani, avvocato del nigeriano accusato di essere il complice di Innocent Oseghale. Una battuta, la definiscono i giornalisti del quotidiano romano. Ma che farà discutere.L'avvocato ...

Lega - Salvini : uscita concordata da euro : L'euro è principale causa del nostro declino economico , una moneta disegnata su misura per Germania e multinazionali e contraria alla necessità dell'Italia e della piccola impresa". Lo si legge sul ...

Salvini : se andremo al governo chiuderemo i centri islamici ilLegali : "Questa cittadina incarna l'esempio della politica fallimentare del Pd, per cui si aprono centri islamici che minano la sicurezza".

Salvini - ad Umbertide per lanciare un messaggio chiaro all'Italia. "Con la Lega al Governo no ai centri culturali islamici" : ...di aprire ufficialmente la mia campagna elettorale in Umbria e nello specifico ad Umbertide " precisa il leader nazionale del Carroccio - perché questa cittadina incarna l'esempio della politica ...

Renzi - Elezioni 2018/ “D’accordo con Berlusconi sul voto. Mai con M5s-Lega”. Salvini “scontri voluti da altri” : Matteo Renzi, "Berlusconi ha ragione, senza maggioranza alle Elezioni si torni al voto": segretario Pd apre al leader di Forza Italia. Salvini, "scontro sociale su migranti voluto da altri(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 15:05:00 GMT)

Matteo Renzi - l'effetto Macerata : 'Così guadagnano voti solo Salvini e la Lega' : Lo dicono i sondaggi, ora lo dice anche Matteo Renzi . ' Macerata porta voti alla Lega '. 'Tanta, troppa gente la pensa come Salvini - ha confidato ai suoi il segretario Pd , in privato, secondo ...

Elezioni 2018 - il programma della Lega di Salvini : La Lega di Matteo Salvini si presenta alle Elezioni del 4 marzo con un programma frutto della lunga opposizione agli esecutivi che si sono succeduti negli ultimi anni (Monti, Letta, Renzi, Gentiloni). Ha realizzato un accordo di coalizione con Forza Italia e Fratelli d’Italia al quale ha aderito anche Noi con l’Italia-Udc a formare l’assetto storico del centro-destra. Pur in presenza di convergenza programmatica, i partiti ...