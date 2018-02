Lega Pro | Su Bisceglie-Lecce agito in sinergia con istituzioni

Hausbrandt pronta a rilevare MeLegatti. E intanto salva la produzione delle colombe di Pasqua : Negli ultimi anni la celebre azienda veronese Melegatti, che produce l’amato dolce natalizio conosciuto come Pandoro, ha iniziato a vivere un forte periodo di crisi che, in particolare nel 2017, ha portato ad una situazione difficile sfociata nella decisione della società di bloccare la produzione, lasciando i dipendenti senza stipendio per diversi mesi. Sul finire del 2017 la situazione è apparsa ancora più drammatica quando il famoso ...

Navalny : ecco le prove del Legame tra Trump e Putin : Un’investigazione di Aleksey Navalny rafforza i sospetti sul presunto ruolo di mediatore tra il Cremlino e Donald Trump svolto dal ‘re dell’alluminio’ russo Oleg Deripaska all’epoca delle presidenziali americane....

MeLegatti - il caffè Hausbrandt prova a salvare la colomba con un milione : Colombe di Pasqua salve forse alla Melegatti, grazie all'intervento del gruppo del caffè Hausbrandt. L'azienda trevigiana , fondata nel 1892 a Trieste, ma da tempo radicata in Veneto con sede a ...

MeLegatti - il caffè Hausbrandt prova a salvare la colomba con un milione : Colombe di Pasqua salve forse alla Melegatti, grazie all'intervento del gruppo del caffè Hausbrandt. L'azienda trevigiana , fondata nel 1892 a Trieste, ma da tempo radicata in Veneto con sede a ...

MeLegatti - prosegue trattativa per acquisizione da parte di Hausbrandt - : Lo conferma la stessa azienda veronese che sta trattando in via esclusiva con la società che opera nel settore della torrefazione del caffè. Plauso per l'operazione anche da parte del presidente della ...

Abolizione Ora Legale/ Parlamento Ue boccia proposta Nord Europa : Ciocca ironizza - "discussione inutile" : Abolizione Ora Legale, il Parlamento Ue boccia la proposta dei Paesi di Nord e Est Europa. "Non fa male alla salute": la Commissione Ue però può ancora decidere e cambiare l'orologio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 17:29:00 GMT)

Russiagate : Navalni - ecco prove del Legame Cremlino-Manafort : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

MeLegatti - il gruppo Hausbrandt tratta per comprarla. E garantisce la produzione delle colombe per Pasqua : Il gruppo del caffè Hausbrandt sta trattando in via esclusiva con Melegatti per acquisire l’azienda. E ha garantito la produzione delle colombe di Pasqua con il marchio della società veronese. L’accordo è stato stipulato presso il Tribunale di Verona, con la presentazione di una formale manifestazione di interesse e il versamento di un milione di euro per finanziare la campagna Pasquale, che avrebbe dovuto partire subito dopo l’Epifania ma ...

Ora Legale - la Ue dice no alla proposta di abolizione immediata : Ora legale, la Ue dice no alla proposta di abolizione immediata Ora legale, la Ue dice no alla proposta di abolizione immediata Continua a leggere L'articolo Ora legale, la Ue dice no alla proposta di abolizione immediata sembra essere il primo su NewsGo.

ABOLIZIONE ORA LegaLE/ Parlamento Ue boccia proposta Nord Europa : ma Commissione può ancora cambiare orologio : ABOLIZIONE Ora LEGALE, il Parlamento Ue boccia la proposta dei Paesi di Nord e Est Europa. "Non fa male alla salute": la Commissione Ue però può ancora decidere e cambiare l'orologio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 16:29:00 GMT)

Il Parlamento Europeo ha deciso : l’ora Legale resta - e chiede di “valutare un’eventuale revisione in modo approfondito” : Non passa a Strasburgo la richiesta di modificare l’ora legale: a marzo e ottobre di ogni anno, i cittadini dell’Unione continueranno a spostare le lancette dell’orologio. Il Parlamento Europeo infatti, ha bocciato la richiesta di interrompere il cambiamento semestrale dell’ora, che era stata proposta da diversi deputati, anche se ha chiesto una “valutazione approfondita” alla Commissione sugli effetti che ...

Lega Pro - Ghirelli incontra curatore fallimentare Vicenza : Vicenza, 8 feb. - (AdnKronos) - Nuovo incontro a Vicenza. La Lega Pro con il segretario generale, Francesco Ghirelli e l’avvocato Chiara Faggi hanno incontrato questa mattina, presso la sede del Vicenza Calcio, il curatore fallimentare Nerio De Bortoli. Nel pomeriggio è in programma l’incontro con l

Lega Pro - Ghirelli incontra curatore fallimentare Vicenza : Nuovo incontro a Vicenza. La Lega Pro con il segretario generale, Francesco Ghirelli e l'avvocato Chiara Faggi hanno incontrato questa mattina , presso la sede del Vicenza Calcio, il curatore ...

Ora Legale - la Ue boccia la proposta di abolizione : Ora legale, la Ue boccia la proposta di abolizione Ora legale, la Ue boccia la proposta di abolizione Continua a leggere L'articolo Ora legale, la Ue boccia la proposta di abolizione sembra essere il primo su NewsGo.