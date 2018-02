Lecce e Catania a rapporto dalla Lega di Serie C per fare ‘pace’ | il comunicato

Serie C - per il Lecce è come un ‘match point’ : Catania per tenere in vita il campionato : Il calciomercato si è concluso da poche ore ed adesso è il momento di pensare al campionato, il torneo di Serie C è ormai entrato nella fase decisiva, si accende la corsa per la promozione nel campionato cadetto. Percorso fino al momento entusiasmante per il Lecce, sembra davvero la stagione giusta dopo diversi campionati di delusioni, il vantaggio della squadra di Liverani sul Catania è di 4 punti mentre il Trapani è staccato. Il Lecce adesso ...

Serie C mercato : Lecce - Pisa e Trapani gran finale - Catania - cercasi bomber Video : Alle ore 23 di oggi, 31 gennaio, calera' il sipario sulla sessione invernale del #Calciomercato 2018. Tantissime le operazioni portate a termine dai club di #Serie C che, come al solito, hanno voluto aspettare l'ultimo giorno per definire molti dei loro affari. Pisa e Lecce, obiettivi centrati Tra le squadre più attive della giornata c'è stato senz'altro il Pisa, che ha preso dalla Juve Stabia l'attaccante esterno Francesco Lisi, classe '89. ...

Serie C mercato : tris d'assi per il Lecce - Catania e Pisa preparano la sorpresa Video : Manca una settimana alla fine del #Calciomercato, il 31 ci sara' lo stop alle trattative e i club potranno rituffarsi, con maggiore serenita', nei campionati di competenza. In Serie C, è tempo di definire gli affari che da giorni vanno avanti senza pausa. La Reggina proprio oggi, 24 gennaio, avrebbe perfezionato l'acquisto dal Fano del difensore Manuel Ferrani, come riportato su Sportitalia. ll Siracusa, ha ufficializzato l'ingaggio ...

Lecce e Catania : febbraio mese della verità in Serie C Video : Il big match della Serie C tra Lecce e Catania [Video], concluso sul risultato di 1-1 è ormai passato ed i circa 17 mila spettatori sugli spalti hanno dato spettacolo, almeno quanto ne hanno dato le due squadre in campo. Il Trapani terzo in classifica, invece, ha clamorosamente fallito l'occasione di avvicinarsi alle prime due ed è uscito sconfitto dal campo della Sicula Leonzio, squadra che punta alla salvezza ed ha conquistato 3 punti ...

Lecce - ora il è tempo della maturità : dalla società alla piazza è cruciale la compattezza. Sul fronte mercato è ancora duello col Catania ... : Ma questa piazza non può permettersi, adesso, attacchi di isterismo: il mondo del tifo deve capire, se non lo ha già fatto, che è questo il momento cruciale della stagione e far saltare gli equilibri ...

Video/ Lecce Catania (1-1) : highlights e gol della partita (Serie C 22^ giornata) : Video Lecce Catania (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 22^ giornata della Serie C. Di Piazza trova il pari per i padroni di casa al 67'.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:04:00 GMT)

Lecce- Catania - la foto : caos all'ingresso negli spogliatoi - Curiale graziato : Potrete vedere la foto del parapiglia a fine articolo, cliccando su "continua a leggere". Tensione altissima al "Via del mare" dove si è giocato il big match più atteso della Serie C tra Lecce e Catania. Gli spettatori sugli spalti sono stati circa 17 mila. Dopo essere passati in svantaggio con la rete segnata su rigore da Lodi, i salentini sono riusciti a recuperare la gara con un gran bel gol di Matteo Di Piazza, appena subentrato a Torromino, ...

Lecce-Catania : 1-1 (2t in corso) : La Cronaca Al 18 fallo in area su Mazzarani, per l'arbitro è rigore. Dal dischetto trasforma Lodi, 0-1. La formazione giallorossa sotto al primo tentativo degli ospiti. La prima palla nello specchio ...

Lecce - Catania - è già record per la Serie C : il motivo : In questi giorni abbiamo snocciolato tutti i numeri della prevendita più attesa della Serie C, Lecce- Catania in programma oggi pomeriggio alle ore 14.30 al "Via del mare". La prevendita è andata alla grande, superando ogni più rosea aspettativa e facendo superare nella giornata di ieri i 16.000 spettatori totali tra abbonati e paganti. Numeri davvero fuori categoria, considerando, tanto per avere un termine di paragone, che la media spettatori ...

Lecce e Catania - sorprese in campo nel big match di Serie C? 2 ballottaggi : Il Lecce alle ore 14.30 di oggi, affronterà il Catania in un "Via del mare" infuocato con oltre 16 mila spettatori previsti. Dopo i calcoli della settimana sulla prevendita ai botteghini, adesso la parola parla al campo. Mister Lucarelli e Mister Liverani sono pronti ad affrontare il match con i loro migliori uomini a disposizione, ma non mancano i ballottaggi nelle probabili formazioni: di certo se ne prevedono 2 importanti, uno per ...