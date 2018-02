L’azienda in cui lavori 4 giorni | te ne pagano 5

gqitalia

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Un’azienda neozelandese, la Perpetual Guardian, ha deciso di far lavorare i propri dipendenti 4alla settimana pagandoli 5, secondo quanto riferisce il Guardian. La compagnia ha 200 dipendenti sparsi in 16 sedi. Lo “sconto” fa parte del tentativo della società di «creare un ambiente di lavoro adatto al ventunesimo secolo», secondo il fondatore Andrew Barnes che ha sottolineato come lavoratori e lavoratrici impegnati meno a lungo rendono di più durante l’orario lavorativo. Non è il primo caso in cui l’aumento della produttività derivante da un orario più corto viene posto all’ordine del giorno. La locomotiva d’Europa, la Germania, è il paese al mondo nel quale si lavorano in media meno ore giornaliere l’anno (1363 contro le 1730 dell’Italia, dati Ocse). Sindacato e industria metalmeccanica tedesca hanno firmato duefa un ...