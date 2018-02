L' asteroide grande come un aereo sfreccerà vicinissimo alla Terra

Scoperti i resti di un grande asteroide : In un regione vasta tra Asia, Australia e Antartide:, sono stati trovati frammenti di un grande Asteroide caduto circa 800.000 anni fa sulla Terra. Si ipotizza che dovesse avere un diametro di circa un chilometro. Analizzando la composizione chimica dei frammenti Scoperti, i ricercatori hanno individuato tracce di un minerale raro, chiamato reidite, e di zirconi, che […]

Un asteroide molto veloce e grande quanto il grattacielo più alto del mondo “sfiorerà” la Terra : ecco tutte le INFO UTILI osservarlo : Manca poco ormai al passaggio “ravvicinato” dell’asteroide 2002 AJ129: alle 22.30 ora italiana del 4 febbraio saluterà la Terra dalla distanza di 4,2 milioni di km, viaggiando alla velocità di 34 km/s. Il “sasso spaziale” non minaccia assolutamente il nostro pianeta in quanto il passaggio avviene “a una distanza di tutta sicurezza e rappresenta un’occasione per osservarlo anche con i telescopi ...

Un asteroide grande quanto il grattacielo più alto del mondo “sfiorerà” la Terra : è un oggetto “potenzialmente pericoloso” : Un asteroide di “taglia media” effettuerà un passaggio ravvicinato al nostro pianeta il 4 febbraio: ogni possibilità di collisione è esclusa, ha spiegato senza mezzi termini l’Agenzia spaziale statunitense. Al momento del massimo avvicinamento (22:30 ora italiana), il “sasso spaziale” si troverà oltre 10 volte la distanza Terra-Luna (384.400 km) lontano da noi, a 4.2 milioni di km. La velocità al momento del flyby ...