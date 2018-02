Lancia Ypsilon | al passo con la moda

Lancia - Tre nuovi allestimenti per la Ypsilon : La seconda auto più venduta dItalia si rinnova, ma senza mai allontanarsi troppo da sé stessa, perché formula che vince non si cambia. I punti forti della Lancia Ypsilon, infatti, rimangono sempre la linea, che ora si arricchisce con nuovi dettagli glamour, il prezzo e lallure del marchio Lancia. Il ritorno dellElefantino Blu. La versione entry level della Ypsilon è color grigio ardesia, con lelefantino bene in evidenza sul montante centrale. ...