L’agente di Luis Alberto svela | “Futuro lontano dalla Lazio? In estate…”

(Di venerdì 9 febbraio 2018)ha rinnovato da poco il contratto con lafino al 2022. Lo spagnolo in questa stagione è esploso definitivamente attirando su di sè l’attenzione di numerosi top club. In estate il club biancoceleste dovrà resistere agli assalti delle big, intanto l’agente dell’ex Liverpool ai microfoni di ‘RMC Sport’, ha fatto un punto sul futuro del giocatore: “Non sono a conoscenza dell’interesse di Sarri per. Immagino che il calciatore piaccia a tanti allenatori, ma è felice allae nei prossimi mesi sarà concentrato solo sulla squadra biancoceleste. Poi, di qualunque cosa se ne potrà parlare in estate. Già a gennaio sono arrivate offerte importanti per, rifiutate peròe dal giocatore. Il club vuole puntare su di lui anche nel futuro per cui è difficile che si verifichi un trasferimento nella ...