La salute degli anziani deve diventare una priorità per la politica

salute - menopausa : solo l’11% delle donne si preoccupa degli effetti psicologici : Il 33,6% delle donne si interessa alla menopausa e ai suoi effetti fisici, ma sono ancora poche quelle che si preoccupano delle conseguenze psicologiche, soltanto l’11%. E’ quanto emerge da un sondaggio tra le pazienti del Centro Medico Santagostino di Milano su un campione di 347 donne di tutte le età. Il 30,6% – precisano dalla struttura – ha iniziato ad informarsi con la comparsa dei sintomi, mentre il restante terzo ...

L'appello degli architetti torinesi sul progetto del Parco della salute : "Vogliamo partecipare" : L'appello degli architetti torinesi è corroborato dalla raccolta di 334 firme e amplificato da 'Diritto di Tribuna', lo strumento del consiglio comunale per dar voce ai cittadini: 'Chiediamo di poter ...

Appello degli scienziati - un'alleanza con la politica per la salute : ... vaccini e futuro del sistema sanitario nazionale, affermano di ritenere urgente "l'allineamento e il rispetto reciproco fra scienza e politica, che mai dovrebbero essere fazioni contrapposte: è dall'...

Scienza - appello degli scienziati : “alleanza con la politica per la salute” : Un appello per un’alleanza fra politica e Scienza per la salute e lo sviluppo del paese e’ stato firmato da 40 scienziati e accademici. Primo firmatario fra questi il presidente dell’Istituto Superiore di Sanita’, Walter Ricciardi. Gli scienziati alla luce del dibattito in queste settimane sentito nell’ambito della campagna elettorale sui temi della liberta’ di cura, vaccini e futuro del sistema sanitario ...

Ecco gli effetti negativi degli energy drink sulla nostra salute : Oltre la metà dei giovani e degli adulti canadesi che ha consumato energy drink ha vissuto effetti negativi sulla salute, secondo un nuovo studio dell’University of Waterloo. In un sondaggio nazionale sui giovani canadesi, oltre la metà di coloro che avevano consumato energy drink ha riportato di aver subito un evento di salute avverso, come battito accelerato, nausea e, in rari casi, crisi epilettiche. Attualmente, la legislazione canadese ha ...

Giochi Olimpici invernali 2018 - aria gelida sulla Corea del Sud : a rischio la salute degli spettatori : Le Olimpiadi invernali 2018 prenderanno il via ufficialmente il 9 febbraio a PyeongChang, nella Corea del Sud. Quest’anno i Giochi Olimpici invernali saranno caratterizzati dall’aria gelida che potrebbe creare pericoli per gli spettatori nelle sedi all’aperto. Il freddo penetrante dei Monti Taebaek, dove si terranno molte competizioni, è stato una fonte di preoccupazione e controversie per gli organizzatori nella fase di preparazione all’evento. ...

salute - l’indagine : “Il 97% degli italiani cerca informazioni su Dr Google” : Abbiamo un problema di Salute? Per ben il 97% degli italiani il web è sempre di più la fonte a cui si ricorre per avere risposte su questo tema. Da un questionario ?realizzato dal Centro medico Santagostino emerge infatti che 97,6% delle persone ricerca autonomamente informazioni online. La ricerca, condotta su 250 pazienti, ha messo in evidenza dove si concentrano gli interessi: al primo posto troviamo i sintomi (75,9%), al secondo le patologie ...

Apple sostituirà le batterie degli iPhone anche se in salute : ecco il procedimento per ottenere il cambio : Buone notizie per i seguaci di casa Apple, in particolare per chi possiede un iPhone 6 o modelli successivi: dopo le recenti polemiche legate alla batteria e ai dispositivi rallentati, la Apple ha deciso che le batterie di tali modelli saranno sostituite a 29 euro, anziché 89 euro, indipendentemente dallo stato di salute delle stesse. La questione si era sviluppata qualche settimana fa, quando alcuni utenti avevano rilevato un calo di ...

Anche Roma vieta i botti : "Tuteliamo la salute dei cittadini e degli animali" : A Roma sarà possibile festeggiare per 24 ore il nuovo anno divertendosi senza botti grazie a oltre 100 performance che coinvolgeranno 1.000 artisti provenienti da tutto il mondo", afferma la Sindaca ...

salute - Istat : il 66% degli italiani muore per malattie del sistema circolatorio e tumori : L’Annuario statistico italiano dell’Istat edizione 2017 ha rilevato che le malattie del sistema circolatorio e i tumori si confermano le due principali cause di morte in Italia: il 66% dei decessi è attribuibile a queste patologie. Le malattie del sistema circolatorio occupano il primo posto nella graduatoria delle cause di mortalità per le donne, con un quoziente di 396,6 per 100 mila abitanti, mentre sono al secondo posto nella ...

Natale - ecco i desideri degli italiani : salute in testa : Cosa desiderano davvero gli italiani per Natale? Uno su due ama fare i regali, otto su 10 hanno addobbato l’albero e nella wish list, la lista dei desideri, se potessero scegliere cosa farsi regalare al primo posto spicca la salute (e’ il ‘dono’ scelto dal 43% del campione) seguita da felicita’ (12%) e soldi (11%) mentre a meta’ classifica appaiati amore e un posto di lavoro (entrambi al 9%). Sono i risultati ...

Una legislazione europea per le emissioni degli impianti geotermici : priorità a salute e ambiente : di Dario Tamburrano, Efdd - MoVimento 5 Stelle Europa Nel 2018 il Parlamento europeo sarà a un bivio: fare la storia cambiando i quadri legislativi che definiscono il modello energetico dell'Unione o mantenersi dipendente dall'importazione di combustibili fossili e assistere impotente al peggioramento della qualità ambientale, al mancato rispetto dell'Accordo di Parigi e quindi al dissesto climatico. All'inizio dell'anno arriveranno in ...

salute : otre la metà degli italiani fa buoni propositi per l’anno nuovo : Le vacanze natalizie sono alle porte e fervono i preparativi per festeggiare con amici e familiari. Il periodo – tra i preferiti dell’anno per gli italiani – non è solo il momento per scambiarsi doni e brindare, ma anche un’ottima occasione per stilare un bilancio dell’anno in chiusura e porsi nuovi obiettivi per quello in arrivo. Ma cosa desiderano davvero gli italiani per il 2018? Per scoprirlo, MioDottore – una delle più grandi ...

Medicina - ecco gli effetti degli abusi sessuali sulla salute fisica dei bambini vittime di violenza : Per anni gli scienziati e i dottori hanno documentato i notevoli effetti psicologici sui bambini vittime di abusi sessuali. Ora Pascale Vézina-Gagnon, studentessa ricercatrice del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Montréal, nella sua tesi dottorale ha esaminato l’impatto fisico degli abusi. Nella sua ricerca, Vézina-Gagnon ha esaminato due gruppi: uno di 882 bambini che sono stati vittima di abusi sessuali e un gruppo di altri 882 ...