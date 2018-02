La ricetta dello Scrigno di Venere di MasterChef con i consigli di Bruno Barbieri

vanityfair

(Di venerdì 9 febbraio 2018) È un vero e proprio trionfo di emilianità a tavola, quello su cui i concorrenti diItalia si sono affrontati nell’ottava puntata del cooking show targato Sky Uno – lodi– un bauletto di pasta brisè ripieno di tortellini fatti a mano e cotti in forno, amalgamati con besciamella e ragù. A introdurlo è stato chef, uno che alla tradizione culinaria bolognese ha dedicato la sua lunga e laboriosa carriera, puntellata di ben 7 stelle Michelin – ammonendo i giocatori, divisi in squadre da due e alternatisi ai fornelli ogni venti minuti per un Invention Test «a staffetta», sulle difficoltà della preparazione. «Nata sul finire degli anni ’70, questadalle origini ombrose, tipica delle case patrizie per la ricchezza dei suoi ingredienti e cucinata nei giorni di festa, fu ideata da uno chef di cui, tuttora, non si conosce il nome. ...