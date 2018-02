LA POSTA DEI LETTORI Cronaca di quotidiane vessazioni cui sono sottoposti i disabili

Serie C - a Bisceglie bella risPOSTA salentina : il numero dei tifosi del Lecce Video : Nel prossimo turno di #Serie C sono previsti diversi incontri interessanti. Le attenzioni degli sportivi che seguono il Girone C sono soprattutto rivolte al big-match di Catania, dove i padroni di casa affronteranno un Cosenza in grande forma. Quella calabrese, attualmente, è una delle squadre più in forma della Serie C, con ben 11 punti conquistati nelle ultime 5 gare 3 vittorie e 2 pareggi. Il Catania provera' a vincere per continuare a tenere ...

Francesco Monte ospite all’Isola dei Famosi 2018? La riPOSTA sui social ma Striscia la Notizia sembra incastrarlo : Francesco Monte ospite all'Isola dei Famosi 2018? Per qualche ora i fan hanno sperato che l'invito di Alessia Marcuzzi e della produzione del programma non cadesse nel vuoto ma alla fine è quello che succederà. Il reality di Canale 5 torna in onda la prossima settimana al martedì ma lo farà senza Francesco Monte. L'ex tronista pugliese ha rinunciato al gioco partendo in fretta e in furia a poche ore dalla diretta con la motivazione di volersi ...

Il Parlamento Europeo ha respinto la proPOSTA di assegnare parte dei seggi del Regno Unito a liste presentate dai partiti europei : Il Parlamento Europeo ha respinto la proposta di alcuni parlamentari di assegnare i seggi dei parlamentari uscenti del Regno Unito a liste “transnazionali”, cioè presentate dai partiti europei e votabili in tutta l’Unione alle prossime elezioni. La proposta era stata The post Il Parlamento Europeo ha respinto la proposta di assegnare parte dei seggi del Regno Unito a liste presentate dai partiti europei appeared first on Il ...

GIUCAS CASELLA/ E' il peggiore della settimana : "L'avevo previsto - l'ho fatto apPOSTA" (Isola dei Famosi 2018) : Video, grande avventura all'Isola dei Famosi: GIUCAS CASELLA agguanta un uccellino ridotto male e cerca di fare il miracolo. Il risultato, però, è piuttosto sorprendente..(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 00:16:00 GMT)

ALFONSO SIGNORINI/ I dubbi sull'Isola dei Famosi 2018 : una risPOSTA da Canale 5? (Che fuori tempo che fa) : ALFONSO SIGNORINI, il noto opinionista ha palesato dei dubbi sulla nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Ne tornerà a parlare stasera nel salotto di Fabio Fazio? (Che fuori tempo che fa)(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 21:41:00 GMT)

LA POSTA DEI LETTORI / Ricordo di Tiziana Berti Presidente della A.S.D. judo sport terapia : Ci mancherai, tutto lo sport sentirà la tua mancanza. Ci hai insegnato ad amare e credere in quello che si fa, a regalare sorrisi, ad aiutare persone in difficoltà e a scoprire la gioia di stare ...

“Lorenzo e Claudio Baglioni sono parenti?”. Sanremo - la verità sul concorrente e il conduttore. Appena letto il nome della nuova proPOSTA nell’elenco ufficiale dei partecipanti al Festival - in rete si è scatenato il dibattito : la curiosità : Tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 c’è Lorenzo Baglioni. E allora con quel cognome la domanda è subito sorta spontanea a tutti. È parente del direttore artistico e cantautore Claudio Baglioni? Lui il Festival lo organizza e presenta. Ma si tratta semplicemente di omonimia e, a detta di Lorenzo, i due non si conoscevano nemmeno prima dell’avventura di Sanremo. Chiarito questo dubbio, conosciamo meglio il cantante in ...

“Corna insostenibili”. C’è POSTA per te : colpo di scena tra Salvatore e Silvia. La storia dei due ragazzi ha colpito tutti e quando lei ha chiuso la busta si è alzata un’ovazione. Poi il caos - ma quello che è accaduto nel dopo puntata è pazzesco : Chi assiste a una puntata di C’è posta per te, normalmente, va a caccia del lieto fine. Tuttavia ci sono dei casi in cui il pubblico, quando una busta rimane chiusa è veramente capace di esultare. Questo è proprio quello che è successo a Silvia e Salvatore, la coppia protagonista di una delle storie raccontate da Queen Mary. Il numeroso pubblico che segue il people show del sabato sera di Canale 5 si è molto appassionato alla storia ...

Vaccini - botta e risPOSTA Lorenzin-Raggi. La ministra : “Non scherzi sulla pelle dei bambini” - la sindaca : “Colpa del caos” : Non si arresta la polemica sui Vaccini: l’ultimo capitolo coinvolge tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. Ieri l’Assemblea Capitolina ha approvato uan mozione che prevede che a Roma i bambini non vaccinati restino a scuola. “Leggo che il Sindaco Raggi e l’Assemblea Capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico delle istituzioni italiane: non solo si ...

Microsoft risponde alle critiche dei rivenditori indipendenti : "Xbox Game Pass? La risPOSTA è stata positiva" : Torniamo a parlare di Xbox Game Pass e della decisione di rendere disponibili sin dal lancio i titoli first-party per tutti gli abbonati al servizio. La notizia ha causato come ben sappiamo una reazione molto negativa da parte di diversi retailer indipendenti ma Microsoft minimizza le critica."La risposta all'annuncio riguardante il Game Pass finora è stata positiva", ha dichiarato un portavoce della compagnia sulle pagine di Games Industry. ...

Calciomercato Milan - nuova offerta del Boca per Gustavo Gomez : le cifre e la risPOSTA DEI rossoneri : Calciomercato Milan – Come preannunciato da diverse settimane, il Milan non metterà a segno nessun colpo neanche in questo ultimo giorno di mercato. I rossoneri, che questa sera saranno impegnati nella semifinale di andata di Coppa Italia con la Lazio, stanno però lavorando alla possibile cessione di Gustavo Gomez. Il Boca Juniors non vuole mollare la presa per il difensore e ha presentato un nuova offerta: 6,5 milioni di dollari, al ...

La risPOSTA dell'assemblea dei redattori di askanews alla lettera dell'A.D. : Roma, 30 gen. , askanews, L'assemblea di askanews considera irricevibili e giudica strumentali, pretestuose e non rispondenti al vero le affermazioni contenute nella lettera indirizzata ai singoli ...

Karina Cascella all’Isola dei Famosi? La proPOSTA c’è stata : Karina Cascella all’Isola dei Famosi? La richiesta Karina Cascella nelle sue comparse televisive è sempre riuscita, in un modo o nell’altro, a far parlare di sé. Il carattere forte e irriverente dell’opinionista di Barbara D’Urso ha spesso diviso i suoi seguaci sui social che, sotto i post pubblicati di Karina, hanno sempre ribadito la propria […] L'articolo Karina Cascella all’Isola dei Famosi? La proposta ...

L’Isola dei Famosi scappa ancora da Montalbano e si sPOSTA al martedì dal 13 febbraio : Alessia Marcuzzi - Isola dei Famosi 2018 Nonostante gli ottimi ascolti di ieri sera, che fanno ’sperare’ nella riuscita di questa edizione, salvo repentine e improbabili nuove variazioni, l’Isola dei Famosi 2018 scappa da Il Commissario Montalbano. L’arrivo su Rai 1 della serie con protagonista Luca Zingaretti ha spinto i vertici Mediaset ad optare per lo spostamento del reality condotto da Alessia Marcuzzi nella serata ...