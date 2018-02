La pasta di sera fa ingrassare? Sfatati i ‘miraggi’ a tavola

meteoweb.eu

: Una giornata di merda può prendere una piega migliore con 200g di pasta alle 11 di sera? Mi auguro di sì altrimenti… - Kimy_Kaaga : Una giornata di merda può prendere una piega migliore con 200g di pasta alle 11 di sera? Mi auguro di sì altrimenti… - cucinavianello : Questa sera sono a casa ... quindi ho cucinato #pasta fatta in casa con #speck #funghi #panna… - Val3ntjn4 : @M4551M0 La pasta scotta della sera prima? ?????? -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Mangiare ladifa? Bere molta acqua facilita la ritenzione idrica? La cottura a microonde nuoce alla Salute? Aglio e cipolla difendono cuore e stomaco? Il miele fa davvero passare la tosse? Se fai sport devi assumere integratori? Chi dorme poco è più magro? Sono solo alcune delle più diffuse domande sull’alimentazione a cui non sempre gli italiani sanno rispondere correttamente. Per cercare di fare un po’ di chiarezza sui tanti e, in alcuni casi, pericolosi luoghi comuni, Marcello Ticca ha pubblicato ‘Miraggi alimentari 99 idee sbagliate su cosa e come mangiamo’ (235 pagine Laterza, 15 euro). L’autore, medico e vicepresidente della Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione (Sisa), da oltre 40 anni svolge attività di ricerca presso l’Istituto Nazionale della Nutrizione. “Quello dell’alimentazione è un ...