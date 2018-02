La nascita di una rivoluzione negli studi sul Dna

Livorno - il tribunale autorizza la rettifica dei certificati di nascita : i due figli nati negli Usa hanno due padri : figli di entrambi i padri, con cui sono nati e cresciuti. Il tribunale di Livorno ha emesso un decreto con cui autorizza la rettifica dei certificati di nascita di due bambini nati negli Stati Uniti, ...

Cinecittà - la rinascita : 2 nuovi teatri di posa e una piscina per le riprese subacquee : Federico Fellini, a chi gli domandava quale fosse la città più bella in cui vivere, rispondeva Cinecittà. L'aneddoto lo racconta una guida degli Studios di via Tuscolana, che accompagna il ministro ...

Isernia Liceo Scientifico - una giornata di studi per ricordare il bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis : L'incontro, intitolato "Letteratura e Scienza del Vivente in Francesco De Sanctis", è stato aperto dalla professoressa Tiziana D'Agostino che ne ha coordinato l'organizzazione e ne ha illustrato le ...

Alla nascita Manushi pesava solo 400 grammi. Oggi è una bimba pronta a conquistare il mondo : Un vero miracolo. Così i medici descrivono la storia della piccola Manushi, una bimba nata prematura, ben 12 settimane prima della scadenza del termine, nel Rajasthan, in India. Alla nascita, lo scorso 15 giugno, Manushi pesava solamente 400 grammi. Quando è entrata per la prima volta nel mondo, ad appena 28 settimane, non respirava. Nessuno pensava che ce l'avrebbe fatta. E invece, dopo sei mesi trascorsi in ospedale, la piccola ...

La gioia di una nascita dopo oltre tre anni di terapie : la testimonianza di una coppia che con il supporto della fede e l’aiuto della scienza ha superato l’infertilità : Una odissea durata tre anni e mezzo. Con attese, delusioni e crisi. Ma alla fine la maternità è arrivata e sono nati due splendidi gemelli. La storia di una coppia italo-svizzera che non ha rinunciato ad avere un figlio e, con il sostegno della fede, ha coronato il proprio sogno con il centro per la fertilità ProCrea di Lugano. Da loro un insegnamento: «Mai perdere la speranza. Davanti ad un problema di infertilità non vergognarsi, ma chiedere ...

Toscana - Comune trascrive atto di nascita estero di bimbo con 2 madri "senza passare dai tribunali" : Finisce con una vittoria il 2017 per avvocati e attivisti di GayLex che danno l'annuncio della "prima trascrizione di un atto di nascita di un bimbo con due mamme, senza l'intervento di un giudice". A ...

La rinascita di Destro - una doppietta per riconquistare Bologna : l’attaccante si toglie qualche sassolino : Il Bologna ha espugnato il campo del Chievo vincendo per 3-2 nonostante l’uomo in meno nell’ultima parte del secondo tempo. Grande prestazione di Mattia Destro, autore di una doppietta, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ si è voluto togliere qualche sassolino: “Il campo parla, quando entri nel terreno di gioco devi dimostrare. Si parla solo con le prestazioni. Noi siamo una squadra ambiziosa, dobbiamo avere l’obiettivo della ...

Il Tribunale di Milano contro l'Inps : il premio nascita va dato a tutte le mamme : I giudici: è discriminatorio darlo solo alle madri italiane o straniere con permesso lungo di soggiorno

Cooperazione senza elmetto - per una rinascita dell’Iraq : Da qualche settimana è rispuntata in Italia la retorica dell'alpino italiano che con il mitragliatore a tracolla trasporta banchi scolastici nei villaggi iracheni attorno alla diga di Mosul. Pensavamo fosse ormai chiaro che l'azione umanitaria deve rispettare i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, e che sarebbe quindi buona norma separarla dall'azione militare. Invece, per dare un senso ai circa 1500 militari ...