La ministra Lorenzin | ' Dietro i No Vax c' è un business gigantesco'

Vaccini - botta e risposta Lorenzin-Raggi. La ministra : “Non scherzi sulla pelle dei bambini” - la sindaca : “Colpa del caos” : Non si arresta la polemica sui Vaccini: l’ultimo capitolo coinvolge tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. Ieri l’Assemblea Capitolina ha approvato uan mozione che prevede che a Roma i bambini non vaccinati restino a scuola. “Leggo che il Sindaco Raggi e l’Assemblea Capitolina si sono trasformati in un nuovo organo tecnico scientifico delle istituzioni italiane: non solo si ...