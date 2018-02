La Juventus ha più Fede | Bernardeschi segna ed esulta | 2-0 di Higuain Fiorentina ko | +2

Calciomercato Juventus - Audero convince sempre di più : tre club di Serie A sul portiere : Calciomercato Juventus – Il portiere Audero sta disputando una stagione veramente importante con la maglia del Venezia, la squadra di Filippo Inzaghi è in lotta per i playoff nel torneo di Serie B ed il merito è anche e soprattutto del portiere. L’estremo difensore è di proprietà della Juventus ed i bianconeri sembrano intenzionati a puntarci per il futuro ma anche altri club di Serie A hanno puntato gli occhi su Audero. Si tratta di ...

Serie A Fiorentina - Benassi : «Juventus la più forte. Ci prepariamo al meglio» : FIRENZE - "Ci stiamo preparando al meglio. Dobbiamo affrontarla come tutte le partite, al meglio " . Marco Benassi parla così ai microfoni di Sky in vista della prossima sfida della Fiorentina contro ...

Serie A - Napoli. Sarri : “La più forte è la Juventus” : “Il mio futuro? Testa al campionato. Per il rinnovo vedremo”. Di nuovo primi. Il Napoli ha battuto per 2-0 il Benevento nel posticipo serale della domenica valevole per la 23° giornata di Serie A. I partenopei hanno così effettuato il controsorpasso sui rivali della Juventus, riconfermandosi in testa alla classifica nella massima divisione italiana. La questione del rinnovo. Dopo la vittoria ai danni della squadra di De ...

De Laurentiis : “Su Politano il giro l’ho capito. La Juventus appartiene alla famiglia più potente d’Italia da 100 anni” : Aurelio De Laurentiis, dopo le interviste di ieri, ha ripreso la parola anche oggi. Il presidente del Napoli ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ partendo dal duello con la Juve: La Juve ha i giocatori e il Napoli il gioco? Non sono d’accordo. Abbiamo grandi giocatori in rosa e siamo l’unico club in Serie […] L'articolo De Laurentiis: “Su Politano il giro l’ho capito. La Juventus appartiene alla famiglia più ...

Juventus-Sassuolo 7-0 : uno scatenato Higuain - tripletta - e una doppietta di Khedira più Alex Sandro disintegrano gli emiliani - Video e Gol - ... : Rispetto a Pjanic avrei fatto altre scelte' Diretta tv e streaming Juventus-Sassuolo, dove vedere il match oggi 4 febbraio Juventus-Sassuolo probabili formazioni: Higuain con Mandzkuic, debutta ...

De Laurentiis affondo sulla Juventus : "Gli Agnelli sono i più potenti d'Italia" : Aurelio De Laurentiis , come al solito, è un fiume in piena quando decide di parlare. Il numero uno del Napoli , ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha elogiato il suo lavoro e dei suoi collaboratori per quanto concerne il bilancio della società ed ha tirato una grande stocca alla Juventus : 'Siamo l'unico club in Serie A senza debiti con le ...

Aurelio De Laurentiis, come al solito, è un fiume in piena quando decide di parlare. Il numero uno del Napoli, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha elogiato il suo lavoro e dei suoi collaboratori per quanto concerne il bilancio della società ed ha tirato una grande stocca alla Juventus: "Siamo l'unico club in Serie A senza debiti con le banche. Oggi il Napoli fattura un terzo della Juventus, ma i nostri conti sono migliori

Juventus - perchè credere nel sogno Champions? Più qualità offensiva e meno… : Juventus, perchè credere nel sogno Champions? Più qualità offensiva e meno… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus- Più qualità offensiva rispetto alla passata stagione e più esperienza internazionale per alcuni giocatori. credere nel sogno Champions è d’obbligo, specie a pochi giorni dal match contro il Tottenham, valido per l’andata ...

Infortunio Dybala/ Il Tottenham non è più un miraggio : la Juventus incrocia le dita : Infortunio Dybala, il Tottenham non è più un miraggio: la Juventus incrocia le dita. L’attaccante bianconero potrebbe recuperare per l’importantissimo appuntamento con gli Spurs(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 10:54:00 GMT)

Juventus - Alex Sandro uomo in più : “Resto per vincere” : Juventus, Alex Sandro uomo in più: “Resto per vincere” Alex Sandro non sta vivendo la miglior stagione in bianconero, ma dalla buona prestazione in Coppa Italia la sua annata potrebbe cambiare Continua a leggere L'articolo Juventus, Alex Sandro uomo in più: “Resto per vincere” sembra essere il primo su NewsGo.

Juventus - Chiellini 'Napoli più bello di noi Chiacchiere da bar' : 'Una vittoria importante perché Bergamo è un campo difficile - è la conferma del giorno dopo di Giorgio Chiellini, intervistato da Sky Sport -, ultimamente abbiamo faticato contro l'Atalanta, una ...

Juventus e Costa Crociere sempre più vicine : al via in Asia il progetto “Italy at Sea” : A pochi mesi dalla stipula della partnership regionale in Asia con Costa Crociere, la Juventus ha annunciato di avere avviato un nuovo importante progetto con l’azienda che consente a milioni di persone di vivere vacanze all’insegna del relax. Si tratta di “Italy at Sea”, esperienza che permetterà ai passeggeri a bordo delle navi Costa di vivere un viaggio a […] L'articolo Juventus e Costa Crociere sempre più vicine: al via in ...

Quindici anni senza l'Avvocato Agnelli - il dolce ricordo della Juventus : 'Un legame più forte che mai' : Il 24 gennaio 2018 è una data che difficilmente i tifosi della Juventus dimenticheranno, perchè Quindici anni fa si spegneva l'Avvocato Gianni Agnelli, un'icona dell'intero mondo a strisce bianche e ...