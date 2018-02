La giornalista del Tg1 Mariagrazia Mazzola aggredita a Bari durante un' intervista alla

De Luca : “Stampa libera? Quando un giornalista può esercitare funzione critica in autonomia” poi respinge le domande sulla candidatura del figlio : “La stampa è libera innanzitutto Quando c’è un lavoro garantito e stabile, Quando un giornalista non è ricattabile e può esercitare la propria funzione critica in piena autonomia. E questa legge serve proprio a garantire tutto ciò. Sappiamo che il mondo dell’informazione è intrecciato con il mondo della politica a livello nazionale. In Italia si fa fatica a trovare editori puri e questo limita l’autonomia delle funzioni ...

Il direttore - il responsabile delle notizie e una giornalista di “Newsweek” sono stati licenziati dopo aver pubblicato articoli sui problemi finanziari e legali dell’azienda editrice : Il direttore della rivista americana Newsweek Bob Roe è stato licenziato insieme al responsabile della sezione notizie Kenneth Li e alla reporter Celeste Katz di Newsweek. Tutti e tre erano stati coinvolti nella pubblicazione di alcuni articoli di Newsweek sui problemi della società The post Il direttore, il responsabile delle notizie e una giornalista di “Newsweek” sono stati licenziati dopo aver pubblicato articoli sui problemi ...

Il fascismo non si riabilita si infoiba - il post choc del giornalista del Fatto : "Forza Nuova vecchia merda, il fascismo non si riabilita si infoiba! Antifà liberi". Davide Vecchi del Fatto Quotidiano - si legge sui social - ha postato la foto di un murales recitante questa scritta sul suo profilo Instagram. "Ribadiamo il concetto #macerata #fascismo #bestie", ha aggiunto sotto la foto il giornalista. Il post, tuttavia, è stato rimosso successivamente. "Troppa rabbia anche qui, ...

Dramma nel mondo del giornalismo - muore noto giornalista Sky mentre si allena in palestra : Federico Leardini, giornalista di 38 anni, esperto di borsa e finanza per Sky Tg24, è deceduto a causa di un infarto mentre si trovava in una palestra Carate Brianza, in provincia di Monza. Il malore ...

“Ecco che fine ha fatto e com’è oggi Giampiero Galeazzi”. Lo avete dimenticato? Prima giornalista sportivo di punta poi infaticabile collaboratore a Domenica In al fianco della Venier. Infine - improvvisamente scomparso dai radar. Adesso però la luce si accende di nuovo su “Bisteccone” ed è proprio Mara a farlo : Già il nome, 90 special, è di quelli che stringe il cuore. Se poi arriva Mara Venier e tira fuori un pezzo da novanta come Giampiero Galeazzi ecco che la lacrimuccia scende. E scende la lacrima, sale la domanda: ma che fine ha fatto il popolare bisteccone? Sta bene pochi giorni fa è intervenuto a Un giorno da pecora dove ha bacchettato le sorelle Parodi per questa non esaltante edizione di Domenica In. “La sto vedendo e mi si stringe il ...

In edicola Il libro "Il martirio della Festa" - scritto dal giornalista Fernando Massimo Adonia : Il saggio uscirà in allegato con il mensile "S" diretto da Antonio Condorelli e inaugura la collana di contributi collegati alla rivista specializzata in cronaca nera e giudiziaria. La postfazione è ...

Ritiro Buffon? La verità di Ilaria D'Amico - la giornalista svela i segreti del suo campione : 'dopo la mancata qualificazione era dilaniato' : La batosta della mancata qualificazione mondiale da parte della Nazionale ed il Ritiro dal calcio: Ilaria D'Amico racconta il suo Buffon Già prima che Gigi Buffon compiesse 40 anni le congetture sul ...

29/01/2018 - La giornalista Tiziana Ferrario parla delle donne ai tempi di Trump : ... che ha osato sfidare Trump in diretta tv, e storie di donne sconosciute, ma altrettanto potenti, come la libraia italiana che promuove la diffusione dei libri di scienza alle ragazze (perché scienza ...

Milano - l'Arcivescovo lancia la 'decima del giornalista' per realizzare un patto civico con la stampa : Questi testi devono avere per oggetto un fatto positivo accaduto in città in un qualsiasi ambito, in quello in cui ogni giorno lavorate (cronaca, costume, economia, politica, moda, sport…). ...

Confermata in Appello la condanna al rapinatore della giornalista : CRONACA - Sette anni e 6 mesi di carcere, da scontare nel penitenziario di Vercelli per Francisko Dudija, 32 anni, albanese. Era stato arrestato lo scorso mese di giugno, a seguito delle indagini ...

Franco Costa è morto/ Addio al giornalista sportivo - volto noto della Rai : Franco Costa è morto! Addio al famoso giornalista sportivo: aveva 77 anni ed è stato per oltre trent'anni un volto noto della Rai. Alle spalle una grande carriera.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 14:50:00 GMT)

