' La fine della ragione' | Roberto Recchioni presenta il nuovo romanzo grafico

La fine della ragione - il nuovo graphic pamphlet di Roberto Recchioni : Requisitoria senza sconti sul mondo di oggi, trasposto in un futuro che ne eleva i difetti all'ennesima potenza, il nuovo fumetto per la neonata Feltrinelli Comics, è una storia in bianco e nero dai toni apocalittici e piena di ...

I vulcani - prima dell'asteroide - causa della fine dei dinosauri : Durante il tardo Cretaceo, le eruzioni vulcaniche ricoprivano i Ghati occidentali, in India. Fotografia di Frans Lanting, National Geographic Creative Vedi anche Qual è la vera causa dell'estinzione ...

Grande Fratello - la tragica fine della sexy star : uccisa - poi in obitorio fanno sesso con il suo cadavere : 'Non posso andare contro ciò che dice la scienza. Non sono riuscito a trovare un lavoro per tre mesi…', ha spiegato l'uomo ammettendo, di fatto, il reato di necrofilia . Per lui niente carcere, però, ...

Germania - fine della paralisi politica : i passaggi-chiave : Dopo quattro mesi di vuoto politico, Cdp-Csu ed Spd hanno trovato l'accordo per formare il nuovo Governo di Grosse Koalition

Milan - la fine della corsa alla Champions League : Il Milan sembra essere ormai fuori dalla lotta al quarto posto: la rimonta fermata a Udine potrebbe non avere più lo slancio morale

Dragon Ball Super : cosa ci aspetta dopo la fine della serie? Video : cosa ci aspetta dopo la fine di #Dragon Ball Super? A chiederselo sono i numerosi fan del fortunato cartone giapponese che ha fatto incredibili proseliti in madrepatria e nel resto del mondo. dopo quasi tre anni di trasmissione, è ufficiale la notizia che vuole il termine delle trasmissioni in Giappone il prossimo 25 Marzo con l'episodio 131. #Dragon Ball Super è la quarta serie canonica del franchise, dopo Dragon Ball, la serie Z e il Kai ...

Al via la missione Gold della Nasa - al confine tra atmosfera e Spazio : Lo scorso 25 gennaio è stato un gran giorno per l’Agenzia spaziale americana. È infatti partito con successo il primo satellite della missione Gold (che sta per Global-scale Observations of the Limb and Disk), la prima diretta a investigare i segreti dell’orbita tra gli strati più alti dell’atmosfera terrestre e lo Spazio vero e proprio, e in particolare capire come i fenomeni della bassa atmosfera (il meteo, in pratica) interagiscano con ...

“Ecco che fine ha fatto e com’è oggi Giampiero Galeazzi”. Lo avete dimenticato? Prima giornalista sportivo di punta poi infaticabile collaboratore a Domenica In al fianco della Venier. Infine - improvvisamente scomparso dai radar. Adesso però la luce si accende di nuovo su “Bisteccone” ed è proprio Mara a farlo : Già il nome, 90 special, è di quelli che stringe il cuore. Se poi arriva Mara Venier e tira fuori un pezzo da novanta come Giampiero Galeazzi ecco che la lacrimuccia scende. E scende la lacrima, sale la domanda: ma che fine ha fatto il popolare bisteccone? Sta bene pochi giorni fa è intervenuto a Un giorno da pecora dove ha bacchettato le sorelle Parodi per questa non esaltante edizione di Domenica In. “La sto vedendo e mi si stringe il ...

Woody Allen - Amazon non sembra voler distribuire il suo ultimo film. E’ la fine della carriera del regista? : Il nuovo film di Woody Allen, A Rainy day in New York, rischia di non uscire nei cinema. Dal New York Times al Telegraph viene confermato che le acque in casa Amazon sono agitatissime. Dopo aver prodotto gli ultimi tre lavori del regista newyorchese – Cafe society, la serie tv Crisis in six scenes e La Ruota delle meraviglie – gli Amazon Studios di Jeff Bezos non sembrano più avere in programma la distribuzione in sala del quarto film di Allen e ...

Decapitata e fatta a pezzi La fine choc della modella : Sara Zghoul era un'attrice e una modella di successo di 28 anni con un bambino piccolo e la sua storia, ancora avvolta nel mistero ha choccato gli Stati Uniti. Una morte orribile per lei. Il corpo senza vita della giovane è stato trovato giovedì notte decapitato e smembrato dentro due valigie all'interno del bagagliaio di un'auto di lusso, una Bmw nera, parcheggiata in una strada residenziale di Aloha, in Oregon.Per ...

Geotermia speculativa e inquinante : l'inizio della fine? : ...//sosGeotermia.noblogs.org/2018/01/20/sbornia-elettorale-rossi-sostiene-tutto-e-il-contrario-di-tutto-smentito-da-tutti/ (4) http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/Geotermia-la-regione-...

Previsioni Meteo - fine Gennaio di caldo folle in tutt’Italia : temperature in forte aumento nei Giorni della Merla [MAPPE] : 1/12 ...

Gerry Scotti : "Il divorzio un fallimento - mi vergognavo per la fine della mia famiglia" : "Per uno con una famiglia come quella nella quale sono cresciuto io, il matrimonio era sacro", così Gerry Scotti sulle pagine de La Stampa parla senza filtri del suo passato...