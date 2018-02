La Confessione, Gomez intervista Bertinotti: “Craxi era un ladro?”. “Non lo so, non ho titolo per dirlo” (Di venerdì 9 febbraio 2018) Non solo la mancata fiducia che fece cadere il governo Prodi, le frequentazioni, troppo assidue, dei salotti romani, il giudizio sulla persona e sull’operato di Matteo Renzi e del sindacato, ma anche la questione del vitalizio, la partecipazione, convinta, ai Meeting di Comunione e Liberazione. La Confessione torna – a partire da lunedì 12 febbraio in esclusiva sul sito e sulla app di Loft – con un faccia a faccia tra Peter Gomez e Fausto Bertinotti che riguarda anche il giudizio sulla figura di Bettino Craxi. “Era un ladro, o no? – chiede il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “Io non lo so, non ho titolo per dirlo”, replica l’ex presidente della Camera ed ex leader di Rifondazione comunista. “Secondo lei la figura di Craxi andrebbe riabilitata?”, insiste Gomez. “Io gli sono stato avverso – ammette Bertinotti – pur ... ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 febbraio 2018) Non solo la mancata fiducia che fece cadere il governo Prodi, le frequentazioni, troppo assidue, dei salotti romani, il giudizio sulla persona e sull’operato di Matteo Renzi e del sindacato, ma anche la questione del vitalizio, la partecipazione, convinta, ai Meeting di Comunione e Liberazione. Latorna – a partire da lunedì 12 febbraio in esclusiva sul sito e sulla app di Loft – con un faccia a faccia tra Petere Faustoche riguarda anche il giudizio sulla figura di Bettino Craxi. “Era un ladro, o no? – chiede il direttore de Ilfattoquotidiano.it. “Io non lo so, non ho titolo per dirlo”, replica l’ex presidente della Camera ed ex leader di Rifondazione comunista. “Secondo lei la figura di Craxi andrebbe riabilitata?”, insiste. “Io gli sono stato avverso – ammette– pur ...

Vittorio Cecchi Gori - l'intervista di Peter Gomez a La Confessione : Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in gravi condizioni, a causa di un malore, al Policlinico Gemelli di Roma. Poche settimane fa era stato ospite di Peter Gomez a La Confessione su NOVE, dove aveva ripercorso le tappe delle sue vicende legate al ruolo di produttore cinematografico, presidente della Fiorentina calcio e di politico. Ecco un estratto della lunga intervista Guarda l'integrale su Loft

La Confessione - prima serata su Nove con Wanna Marchi e Cecchi Gori. Peter Gomez : "È l'altra faccia dell'Italia" : Arriva in prima serata sabato (da cambiare con stasera o domani sera) 16 dicembre alle 21.15 sempre su Nove, il nuovo episodio de La Confessione. A fronteggiare le domande di Peter Gomez sui loro processi e i loro fallimenti due multimilionari finiti in carcere e quasi in povertà: Vittorio Cecchi Gori, il produttore cinematografico, ex proprietario della Fiorentina ed ex parlamentare del centrosinistra, e Wanna Marchi messa davanti alle sue ...

La Confessione - Peter Gomez intervista il pugile Fragomeni : "Una storia di riscatto" : Questa sera alle 22.45 sul Nove torna La Confessione. Il format realizzato da Loft Produzioni per Discovery Italia e condotto da Peter Gomez ospita questa volta il pugile campione del mondo, nel 2008, dei pesi massimi leggeri Giacobbe Fragomeni. "È una storia straordinaria – racconta il direttore de Ilfattoquotidiano.it e FqMillennium – che mi ha commosso: un uomo che ha vinto la battaglia contro la dipendenza dall'eroina ...

La Confessione - il pugile Fragomeni ospite di Peter Gomez l'8 dicembre alle 22.45 su Nove : "Quando nasci in un quartiere malfamato, da una famiglia povera e non hai niente, neppure la speranza, o sei coraggioso e hai fortuna oppure non ne esci". Giacobbe Fragomeni lo sa bene. Lui che dalla periferia sud di Milano, ci hanno messo vent'anni prima di dire 'basta'. Basta alla droga, alla miseria e alle umiliazioni. Lui che ha vinto il titolo mondiale dei pesi massimi leggeri a 39 anni e ancora oggi, che ne ha ...

La Confessione - Peter Gomez intervista Malena : "Puntata diversa dalle altre. Fa divertire ma anche riflettere" : Questa sera alle 22.45 sul Nove torna La Confessione. Nel format, realizzato da Loft Produzioni per Discovery Italia, Peter Gomez si concentra su personaggi discussi della politica, dell'imprenditoria, del giornalismo, dello spettacolo e dello sport per raccontare gli aspetti più controversi delle loro vite. Dopo le interviste a Emilio Fede e Alex Schwazer, Lele Mora e Vittoria Schisano, Vittorio Sgarbi e Alba Parietti, Antonio Di Pietro ed Erri ...

La Confessione - dalla politica nel Pd al mondo del porno : Peter Gomez intervista Malena l'1 dicembre sul Nove : Nel 2013 viene eletta nell'assemblea nazionale del Pd in quota Renzi. Tre anni dopo, grazie a un provino con Rocco Siffredi, nasce la pornostar. È Malena, all'anagrafe Filomena Mastromarino, classe 1983. Laureata in Scienze biochimiche, un passato come agente immobiliare, Malena è la nuova ospite di Peter Gomez nella puntata di venerdì 1 dicembre de La Confessione, alle 22.45 sul canale Nove (tasto 9 del telecomando). In replica, subito ...