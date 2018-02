La Brexit regalerà ai politici italiani altre tre poltrone a Strasburgo

agi

(Di venerdì 9 febbraio 2018) La Brexit regalerà all'Italia tre ''. Come? Con la revisione del numero dei parlamentari europei e la redistribuzione dei seggi rimasti vacanti. Con il ritiro del Regno Unito dall’UE, Il Parlamento europeo vorrebbe ridurre il numero di deputati da 751 a 705 in vista delle elezioni del 2019. Il Parlamento propone di utilizzare i 73 seggi del Regno Unito liberati dalla Brexit in questo modo: ridurre il numero di deputati da 751 a 705 e ridistribuire 27 seggi ai Paesi sottorappresentati. I 46 seggi che restano (73-27=46) dovrebbero essere messi in riserva. Tutti o una parte di essi potranno essere riassegnati a nuovi Paesi che aderiscono all'UE nel futuro. La nuova ripartizione tra i 27 Stati membri Ventisette dei seggi britannici dovrebbero essere ridistribuiti tra i 14 Paesi dell'Unione europea leggermente ...