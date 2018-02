Karate | Serie A 2018 | azzurro spento nella prima giornata a Guadalajara | nessun italiano

Karate - Serie A 2018 : stelle a confronto a Guadalajara - Italia in cerca di riscatto ma senza Luigi Busà e Sara Cardin : Sarà Guadalajara ad ospitare la prima tappa della Serie A 2018 di Karate. Tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio, tanti grandi interpreti della disciplina entreranno in scena per conquistare il podio e guadagnare punti nel ranking, determinante nel prossimo biennio per la qualificazione a Tokyo 2020. La tappa parigina della Premier League ha consolidato il predominio del Giappone, che ha messo in fila la Francia e i Paesi del Medio Oriente, ...

Karate - Serie A Guadalajara 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione del Karate è entrata ufficialmente nel vivo ormai da qualche settimana e nel prossimo weekend prenderà il via anche la Serie A 2018, la cui prima tappa andrà in scena a Guadalajara, in Spagna, tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio. Sarà un’occasione importante per tanti atleti per guadagnare punti nel ranking, determinante nel prossimo biennio per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ma per i big della disciplina si ...