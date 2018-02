JUVENTUS SU NETFLIX Il trailer del documentario sulla squadra bianconera | dal cinema

First Time : JUVENTUS - in streaming su Netflix la serie tv sui bianconeri : ... il minuto abbondante della clip è un assaggio dei contenuti carpiti dalla telecamere del servizio di video-streaming statunitense. Gli obiettivi hanno guardato dentro e fuori dal campo perché, oltre ...

First Time : JUVENTUS - in streaming su Netflix la serie tv sui bianconeri : La Juventus sta per sbarcare su Netflix, perché da venerdì prossimo ogni abbonato potrà guardare i primi tre episodi di “First Team: Juventus”, la docu-serie dedicata al club bianconero, la cui seconda parte arriverà in estate. Qui sotto trovate il trailer di lancio, che passa in rassegna i più popolari campioni della rosa gestita da Massimiliano Allegri. Non mancano però vecchie glorie come Alessandro Del Piero, uno dei più profondi conoscitori ...

Netflix lancia «Prima Squadra : JUVENTUS FC» - la docu-serie sul club bianconero : Prima Squadra: Juventus FC Netflix annuncia l’arrivo in tutto il mondo, il prossimo 16 febbraio 2018, di Prima Squadra: Juventus FC, una docu-serie sul club di calcio più titolato d’Italia e una delle squadre più famose e con più tifosi al mondo. Previsti quattro episodi, ciascuno della durata di un’ora, per raccontare e ‘immortalare’ i calciatori e i protagonisti bianconeri durante la stagione in corso 2017/2018, ...

