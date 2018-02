JTI è ancora una volta Top Employers Italia ed Europa

meteoweb.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2018) JTIha conseguito, per l’ottavo anno consecutivo, la certificazione “Top Employer”, che attesta un livello di eccellenza negli ambienti lavorativi e premia la capacità delle aziende di formare e valorizzare le risorse umane. JTIè stata l’unica azienda del settore del tabacco a classificarsi tra le prime 10 eccellenze aziendali posizionandosi al 7° posto. Il prestigioso riconoscimento assegnato dal TopInstitute è stato consegnato nel corso della cerimonia che si è tenuta l’8 febbraio presso il Palazzo del Ghiaccio di Milano. Anche quest’anno, oltre alla certificazionena conferita complessivamente a 90 realtà, JTI ha ottenuto il “Top Employer Europe”, riconoscimento assegnato a 37 società che si sono distinte per l’eccellenza delle condizioni di lavoro, le politiche retributive, gli investimenti in formazione e le opportunità di carriera offerte ai ...