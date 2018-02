JESSICA FAORO | DELITTO VIA BRIOSCHI Milano | la strategia dei regali del tranviere

Il tranviere del delitto Faoro : 'Ho dovuto difendermi da JESSICA' : Le prime ammissioni di Alessandro Garlaschi, il 39enne dipendente Atm, manovratore del tram 15, accusato di aver accoltellato a morte Jessica Valentina Faoro, sono confuse e poco credibili. Al Pubblico Ministero l'uomo , ha confessato di aver afferrato e rigirato la lama del coltello, che la ragazza 19enne brandiva contro di lui colpendola allo stomaco.Tutto per una banale discussione, sulla scelta del film da guardare. Poi ha dato fuoco alla ...

“Ecco perché l’ho uccisa”. JESSICA FAORO - Il racconto choc del tranviere omicida. E mentre i carabinieri lo portano in caserma i vicini tentano il linciaggio : Una vita spensierata, come quella di tante altre ragazze della sua età, spezzata all’improvviso a soli 19 anni. Il corpo esanime di Jessica Valentina Faoro è stato trovato ieri in un appartamento di Milano, al secondo piano di un grande palazzo di dipendenti Atm. Per l’omicidio della ragazza, uccisa a coltellate, è stato fermato il proprietario dell’abitazione, Alessandro Garlaschi, 39enne e conducente Atm. Il tranviere ...

"Chi l'ha visto" diffonde il video dell'arresto di Alessandro Garlaschi - il tranviere fermato per l'omicidio di JESSICA Valentina Faoro : Accovacciato nell'androne del condominio di via Brioschi, con le mani fasciate per le ferite, dopo quelle inferte a morte a Jessica Valentina Faoro. Nelle immagini diffuse in esclusiva da Chi l'ha visto?si vede Alessandro Garlaschi, tranviere di 39 anni, subito il fermo per l'uccisione della 19enne a Milano.I Ris sono intenti a fotografare le mani dell'uomo che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe colpito la donna alla stomaco e poi al ...

