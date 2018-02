Isola | la prima intervista di Monte | Vittima di un' ingiustizia

“Ecco dove Monte ha preso la droga e le prove”. Isola - la Henger confessa tutto. Non sapeva che ci fossero le telecamere e così - per la prima volta - Eva si lascia andare completamente con l’inviato di Striscia la Notizia : le nuove rivelazioni choc : Lo scandalo droga all’Isola dei Famosi si allarga. Non sapeva di essere ripresa dalle telecamere Eva Henger quando, dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, Max Laudadio l’ha avvicinata in un hotel e si è fatto raccontare i dettagli della storiaccia con protagonisti Francesco Monte e la marijuana che tiene banco da dieci giorni. E mentre l’accusato, anche lui ormai ex naufrago dal ...

Matteo Gentili - ex fidanzato di Paola Di Benedetto / Prima dell'Isola il bacio d'addio? (Pomeriggio 5) : Matteo Gentili, l'ex fidanzato di Paola Di Benedetto ospite in diretta da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5; il calciatore racconterà la sua verità sulla relazione con la naufraga.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 17:52:00 GMT)

Francesco Monte parla per la prima volta dopo l'Isola 2018 : ecco tutta la verità del naufrago : Francesco Monte ha deciso di rompere il silenzio, dopo la sua spontanea decisione di abbandonare l'Isola dei Famosi 2018, con un lungo post pubblicato su Instagram: ha deciso di rispondere a tutti coloro che volevano conoscere in maniera approfondita la sua versione dei fatti, che non pare assolutamente combaciare con quanto detto ieri da Eva Henger durante la terza diretta dell'Isola. Non ha voluto aspettare la prossima puntata, Francesco ...

Mercedesz Henger prima de L’Isola : “Minacce di morte a mia sorella” : L’Isola dei Famosi: Mercedesz Henger sbotta in difesa della sorellina Mancano pochi minuti all’inizio della terza puntata de L’Isola e e Mercedesz Henger, attualmente nello studio di Cologno Monzese pronta a sostenere la madre Eva ha comunicato un annuncio choc sui social. La figlia della Henger ha infatti postato sui social uno screenshort che riportava un messaggio privato che una sua hater le aveva scritto in privato. Il ...

Isola - giorni 12-13-14. Paola non riesce a dormire lontana da Francesco Monte : «Devo tirare due limoncini prima di andare a letto» : Paola Di Benedetto - Isola dei Famosi 2018 Weekend di fuoco e noia quello appena trascorso all’Isola dei Famosi 2018. La pioggia, oltre a smorzare ogni entusiasmo, spegne il braciere sull’Isola del Mejor, mentre tra i Peggiori Filippo Nardi riesce ad animare le fiamme per ben due volte. Intanto, Paola Di Benedetto non ne vuole sapere di passare la notte lontana da Francesco Monte perché deve “tirare due limoncini prima di ...

“Le differenze si vedono…”. Ricordate com’era prima Alessia Marcuzzi? Oggi è la regina dell’Isola dei Famosi ma sono 27 anni che lavora in tv. La solarità e la parlantina sono sempre la sua forza - il fisico e lo stile - invece - sono cambiati. Tra ritocchini ‘accertati’ e presunti : Alessia Marcuzzi è la regina dell’Isola dei Famosi. Da ben 4 anni è al timone di uno dei reality di punta di Canale 5, senza contare che fino al 2015 era di casa anche al Grande Fratello. Ma questi sono i tempi recenti. Non si direbbe, ma sono circa 27 anni che la Marcuzzi passa da uno studio televisivo italiano all’altro, arrivando così, a 45 anni, ad avere una carriera di tutto rispetto, in continua ascesa e fatta di tanti ...

Paola Di Benedetto non è single - il fidanzato Matteo Gentili : “Prima di partire per l’Isola dei Famosi voleva sposarsi e avere dei figli con me” : Madre Natura Paola Di Benedetto dell’Isola dei Famosi ancora impegnata: la lettera del fidanzato Matteo Gentili a DiPiù Spunta il terzo incomodo tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte all’Isola dei Famosi. Il flirt tra i due rischia di naufragare dopo le recenti rivelazioni di Matteo Gentili, il fidanzato di Madre Natura. E sì, perché […] L'articolo Paola Di Benedetto non è single, il fidanzato Matteo Gentili: “Prima di ...

Isola DEI FAMOSI 2018/ Video - Franco Terlizzi ammette : "Non è la prima volta che cerco di entrare nel cast" : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni e news. Elena Morali, in arrivo dissapori con Nadia Rinaldi? La nuova naufraga confessa di avere una grande preoccupazione...(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 14:13:00 GMT)

Isola DEI FAMOSI 2018/ Simone Barbato è stato scoperto - il mimo verso la prima nomination? : ISOLA dei FAMOSI 2018: Bianca Atzei versa lacrime ripensando all'amore perduto di Max Biaggi, Jonathan piange per il desiderio di un figlio e le donne continuano a litigare.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:04:00 GMT)

Isola - Alfonso Signorini contro Francesco Monte : 'La legalizzazione della marijuana in prima serata...' : Alfonso Signorini al vetriolo. La seconda puntata dell'Isola dei Famosi ha tenuti incollati milioni di fan e tra i telespettatori illustri anche il direttore di Chi, che ha commentato 'l'affaire ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Il tg satirico “chiude” in ritardo prima dell’Isola dei Famosi : STRISCIA la NOTIZIA va in onda questa sera, martedì 30 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Il tg è stato criticato per la durata della puntata del lunedì sera che anticipa L’Isola dei Famosi.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:30:00 GMT)

Cecilia Rodriguez ha scritto a Francesco Monte prima dell'Isola dei Famosi? Lo scoop : prima di andarsene da L' Isola dei Famosi 2018 , Eva Henger ha voluto lanciare un ultimo succosissimo scoop su Francesco Monte , già messo alle strette per la storia sulla marijuana. L'ex pornostar ...

Isola Dei Famosi - prima puntata : Eva Henger accusa Francesco Monte di aver usato droga! : La seconda puntata de L’Isola Dei Famosi ha suscitato davvero scalpore. Eva Henger durante la diretta ha accusato Francesco Monte di aver usato droga mentre erano in hotel. Nuovi naufraghi nelle spiagge honduregne! Isola Dei Famosi: Eva Henger lancia pesanti accuse a Francesco Monte! Eva Henger durante la diretta della seconda puntata de L’Isola Dei Famosi ha rilasciato una dichiarazione alquanto forte. L’ex diva dei film a ...

Isola dei Famosi 2018 : Eva Henger è la prima eliminata - Chiara Nasti abbandona : In nomination Francesca Cipriani, Nadia Rinaldi e Rosa Perrotta. Si aggiungono due nuovi naufraghi: Elena Morali e Simone Barbato.