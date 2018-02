Isola dei Famosi | Chiara Nasti su Monte | C' eravamo tutti

L'Isola dei Famosi 2018 - nuove dichiarazioni sul caso droga Video : L'#Isola dei Famosi 2018 e lo scandalo droga Francesco Monte: Eva Henger non si arrende e non ritratta di una virgola, rincarando persino la dose in studio davanti ad una arrabbiata Alessia Marcuzzi, che le rimarca il fatto di aver forse sbagliato tempi e luoghi, decisamente inadatti per dichiarazioni così forti. E intanto Francesco prende un aereo, saluta l'Honduras e i suoi compagni tra i quali Paola di Benedetto, con cui ha intrecciato un ...

Isola dei famosi : l'imbarazzante gaffe di Giucas Casella Video : In questo articolo vi parleremo dell'Isola dei famosi [Video], il #Reality show in onda su Canale 5 che ogni settimana tiene incollati milioni di italiani al teleschermo. Cosa hanno fatto i nostri amati naufraghi di recente? Ebbene, tra le varie vicissitudini, oggi ci soffermeremo sull'imbarazzante gaffe di Giucas Casella 68 anni noto illusionista e personaggio televisivo, il quale ha esternato alcuni particolari 'apprezzamenti' alla bella ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger : “Dopo l’esperienza di mio figlio vedere un altro fumare marijuana mi ha fatto male”. Monte : “Nego tutto” : Puntata ricca di Verissimo quella in onda domani pomeriggio. Ospiti di Silvia Toffanin saranno infatti Eva Henger e Francesco Monte. Entrambi, ovviamente, affronteranno la questione della marijuana, con Eva che ha dichiarato di aver visto Monte farne uso mentre si trovava in Honduras. “E’ stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto e confermo quello che ho scritto nel comunicato che ho pubblicato sui ...

Francesca Cipriani vittima di bullismo/ Isola dei Famosi 2018 - il pubblico cambia idea sulla showgirl : Francesca Cipriani, all'Isola dei Famosi 2018, ha raccontato di essere stata vittima di bullismo nel corso dell'adolescenza. Il pubblico sta rivalutando la showgirl che è sempre più amata.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 15:05:00 GMT)

Isola dei Famosi - Filippo Nardi : "Craig ha visto il mio angelo" : Ancora prima che iniziasse l' Isola dei Famosi , il sensitivo Craig Warwick aveva rivelato alla produzione del programma che vedeva alcuni angeli vicino ai naufraghi. E dopo aver parlato di quello di ...

L'Isola dei famosi - Francesco Monte a Verissimo : la confessione sulla marjuana : Francesco Monte rompe il muro del silenzio e dopo lo scandalo droga alL'isola dei famosi 2018 ha deciso di concedere la sua prima intervista pubblica in televisione alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Sabato 10 febbraio nel corso della nuova puntata del talk show condotto dalla Toffanin su Canale 5 vedremo che il primo superospite della settimana sarà proprio Francesco Monte che ha scelto la trasmissione del sabato ...

Isola - Francesco Monte dopo il caos : "Il mio stato d'animo non è dei migliori" : “Il mio stato d’animo non è dei migliori, non volevo che andasse così perché era un’esperienza che aspettavo di fare da anni”. Queste le parole di Francesco Monte domani a

ALESSIA MARCUZZI CONTRO EVA HENGER/ La conduttrice si sbilancia - la showgirl silenzia (Isola dei Famosi 2018) : ALESSIA MARCUZZI CONTRO Eva HENGER: “Denuncia giusta, ma doveva essere più discreta”. Isola dei Famosi 2018, tiene ancora banco il “canna-gate” . Le ultime notizie sulla conduttrice.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 14:27:00 GMT)

Isola dei Famosi : Simone Barbato ignora Cecilia Capriotti : Cecilia Capriotti snobbata da Simone Barbato a L’Isola dei Famosi Come riportato dalle anticipazioni dell’Isola dei Famosi pubblicate sul sito ufficiale, nella notte c’è stato un episodio, che ha già fatto molto discutere i numerosi telespettatori sul web. Cosa è successo stavolta? In pratica Cecilia Capriotti ha chiesto aiuto al comico di Zelig Simone Barbato per alimentare il fuoco. Tuttavia quest’ultimo, impegnato a ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi su Eva Henger : “Il suo modo di fare mi ha infastidito… Ah la visibilità - quanto può incattivire le persone” : Alessia Marcuzzi ha detto la sua. Dopo l’uscita di Francesco Monte dall’Isola dei Famosi a causa delle dichiarazioni di Eva Henger sul presunto uso di marijuana, la presentatrice è infine esplosa, passando la serata di ieri a replicare agli utenti che le facevano notare di “aver fallito” nella gestione del caso. Infatti, c’è chi la accusa di aver gestito male l’affare “canna” e soprattutto l’intervista ...

Isola dei Famosi - ora interviene anche la Marcuzzi sul caso Monte-Henger : Le rivelazioni choc di Eva Henger su Francesco Monte in diretta all'Isola dei Famosi continuano a far discutere.Dopo la versione dei fatti della ex pornostar e il silenzio dell'ex di Uomini e Donne, a intervenire sulla questione è proprio Alessia Marcuzzi. La conduttrice, che durante la puntata dell'Isola ha più volte ribadito di non aver apprezzato i toni e i modi della Henger, ha pubblicato una foto su Instagram con scritto ...

Isola dei Famosi - il triste passato della Cipriani : "Sono stata bullizzata" : La Francesca Cipriani che siamo abituati a conoscere fuori e dentro l' Isola dei Famosi è una persona solare, spumeggiante e sicuramente fuori dalle righe. I suoi modi di fare e i suoi comportamenti, ...

Isola dei Famosi - il triste passato della Cipriani : Sono stata bullizzata : La Francesca Cipriani che siamo abituati a conoscere fuori e dentro l'Isola dei Famosi è una persona solare, spumeggiante e sicuramente fuori dalle righe.I suoi modi di fare e i suoi comportamenti, spesso, Sono stati oggetto di critiche e pesanti accuse. Ma man mano che passano i giorni, quella Francesca Cipriani si colora un attimo di più e scopre dettagli del suo passato e del suo carattere nascosti. Parlando con Rosa Perrotta e Paola Di ...

Raz Degan all'Isola dei Famosi 2018? Ecco cosa farà il vincitore della precedente edizione : Raz Degan all'Isola dei Famosi 2018? Nemmeno un anno fa, ha trionfato nell'edizione precedente, e adesso potrebbe essere già volato in Honduras per ricoprire un ruolo per noi tutti ancora ignoto: avrebbe ricevuto una chiamata negli ultimi giorni... una chiamata decisamente inaspettata! Avrebbe infatti ricevuto una proposta da parte della produzione di entrare a far parte del cast dell'Isola 2018. Ma in quali vesti? Raz ha già avuto il suo ...