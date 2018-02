: RT @lanuovasardegna: Isis, rapivano e uccidevano occidentali: presi due membri della banda Jihadi John - Pagina Nazionale - marcovinci14 : RT @lanuovasardegna: Isis, rapivano e uccidevano occidentali: presi due membri della banda Jihadi John - Pagina Nazionale - lanuovasardegna : Isis, rapivano e uccidevano occidentali: presi due membri della banda Jihadi John - Pagina Nazionale… - svaroschidiego : #Interpol avvisa '50 miliziani dell #ISIS sono arrivati in Italia via mare' li ha presi L' #Inter al posto di… -

I combattenti curdi siriani hanno catturato due britannici accusati di far parte di un gruppo di 4 militanti dell'noti come "" per il loro accento british.Accusati di aver imprigionato, torturato e decapitato ostaggi occidentali. Lo scrive il Nyt. I due sono stati identificati come Alexanda Kotey e El Shafee Elshik: il primo, nato a Londra,ha origini ghanesi e greco-cipriote,il secondo era scappato dal Sudan nel 1990. Entrambi erano stati designati come terroristi stranieri dalle autorità Usa.(Di venerdì 9 febbraio 2018)