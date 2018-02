Inseguito nella notte automobilista

MotoGP - Test Sepang 2018 : Pedrosa il più veloce nella prima giornata Inseguito dalle Ducati. Valentino Rossi chiude sesto davanti a Marquez : E’ un Daniel Pedrosa scatenato quello della prima giornata dei Test ufficiali del Mondiale 2018 di MotoGP sulla pista di Sepang (Malesia). Lo spagnolo ha ottenuto il miglior tempo del day-1 in 1’59″427 mettendo in evidenza grande confidenza in tutte le condizioni di asfalto. Una giornata particolare, infatti, quella malese, condizionata dalla pioggia nelle prime ore per poi dare modo ai piloti di girare su pista asciutta ma ...