Infortunio Ghoulam | il Napoli adesso compra | ipotesi clamorosa dal mercato svincolati

Infortunio Ghoulam - shock Napoli : nuovo stop in allenamento - frattura della rotula : Infortunio Ghoulam – shock Napoli, nuovo grave Infortunio per Ghoulam. Il terzino algerino era sulla via del recupero dopo la rottura del crociato del ginocchio destro rimediata lo scorso novembre. Nell’allenamento di oggi però il giocatore si è di nuovo fermato: si sospetta la frattura della rotura sempre del ginocchio destro. Ghoulam sarà visitato oggi stesso dal Professor Mariani a Villa Stuart. Ecco il comunicato del ...