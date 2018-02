Influenza | in Veneto incidenza in calo | il picco sembra superato 2

Influenza : in Veneto incidenza in calo - il picco sembra superato : Venezia, 9 feb. (AdnKronos) - Per la prima volta da inizio stagione, l’incidenza dell’Influenza in Veneto è in calo e, nella settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio, si è attestata a 10,81 casi ogni mille abitanti, contro il 12,36 per mille della settimana precedente. Le persone sinora colpite dal vi

Influenza - Veneto : “Cresce l’incidenza ma sotto la media nazionale” : Nella settimana dal 15 al 21 gennaio, l’incidenza dell’Influenza stagionale in Veneto e’ ancora cresciuta, attestandosi a 10,93 casi per mille abitanti (9,38 il precedente rilevamento), ancora inferiore alla media nazionale (in lieve calo, a 13,11 casi per mille contro il 13,73 del precedente rilevamento). In totale si calcola che, dall’inizio del monitoraggio (ottobre 2017), l’Influenza abbia colpito 195.000 ...

Influenza : in Veneto l’incidenza sale ma sotto la media nazionale - decessi saliti da 3 a 4 : Nella settimana dal 15 al 21 gennaio, l’incidenza dell’Influenza stagionale in Veneto è ancora cresciuta, attestandosi a 10,93 casi per mille abitanti (9,38 il precedente rilevamento), ancora inferiore alla media nazionale (in lieve calo, a 13,11 casi per mille contro il 13,73 del precedente rilevamento). In totale si calcola che, dall’inizio del monitoraggio (ottobre 2017), l’Influenza abbia colpito 195.000 persone, delle quali oltre 50.000 ...

Influenza : in Veneto incidenza sale ma sotto la media nazionale - decessi saliti da 3 a 4 (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Ad oggi sono giunte dalle Ullss numerose segnalazioni di complicanze, delle quali 25 definite gravi secondo i parametri ministeriali, in persone con età media di 57 anni e portatrici di patologie pregresse. I 4 decessi sono stati segnalati uno ciascuna dalle Ullss Pedemon

Influenza : in Veneto incidenza sale ma sotto la media nazionale - decessi saliti da 3 a 4 : Venezia, 26 gen. (AdnKronos) - Nella settimana dal 15 al 21 gennaio, l’incidenza dell’Influenza stagionale in Veneto è ancora cresciuta, attestandosi a 10,93 casi per mille abitanti (9,38 il precedente rilevamento), ancora inferiore alla media nazionale (in lieve calo, a 13,11 casi per mille contro

Influenza - Veneto : incidenza cresce ma lontana da media nazionale : Venezia, 19 gen. (askanews) Nella settimana dall'8 al 14 gennaio, l'incidenza dell'Influenza stagionale in Veneto è salita, portandosi a 9,38 casi per mille assistiti, ma rimane ancora sensibilmente ...

Influenza - Veneto : a letto 9 persone ogni 1000 - tre i decessi : Nella settimana dall’8 al 14 gennaio, l’incidenza dell’Influenza stagionale in Veneto è salita, portandosi a 9,38 casi per mille assistiti, ma rimane ancora sensibilmente più bassa della media in Italia, che si attesta al 13,73 casi per mille. E’ quanto si evince dal quarto Rapporto Epidemiologico, che viene elaborato settimanalmente dalla Direzione Prevenzione della Regione, e che è stato diffuso oggi dall’Assessore alla Sanità. Rispetto alla ...

Influenza : in Veneto l’incidenza meno della metà della media nazionale : Il terzo Rapporto elaborato dall’inizio della sorveglianza (partita a ottobre) da parte della Direzione Prevenzione della Regione del Veneto, è stato diffuso oggi dall’Assessore alla Sanità, relativamente alla settimana tra l’1 e il 7 gennaio: i dati pervenuti dalla rete di 104 medici ”sentinella” sul territorio indicano che sono state colpite da virus 30.181 persone, pari a un’incidenza di 6,15 casi ogni ...

Influenza : in Veneto il primo decesso - diffusione più lenta de resto d’Italia : Nella settimana tra Natale e Capodanno, l’Influenza in Veneto ha raggiunto un’incidenza pari a 4,81 casi per mille assistiti, molto inferiore a quella nazionale, che si attesta già a 11,11 casi per mille. Si sono ammalate 23.605 persone, dato che porta il totale da inizio sorveglianza (ottobre) a 66.988 casi. Lo rivela il secondo Rapporto sulla stagione Influenzale 2017-2018, realizzato dalla Direzione prevenzione della Regione ...

Influenza : finora in Veneto 66.988 casi : Venezia, 5 gen. (askanews) Nella settimana tra Natale e Capodanno, l'Influenza in Veneto ha raggiunto un'incidenza pari a 4,81 casi per mille assistiti, molto inferiore a quella nazionale, che si ...

Veneto : a Natale 14mila a letto con l’Influenza : Nella settimana di Natale l’influenza ha messo a letto 14.085 veneti, per un totale di 44.600 dall’inizio della diffusione, con un’incidenza media regionale di 2,87 casi per mille assistiti, molto più bassa di quella nazionale, già al 6,39 per mille: questi i dati del primo Rapporto epidemiologico sull’andamento della stagione influenzale 2017-2018, redatto dalla Direzione regionale prevenzione elaborando i dati trasmessi da una rete di ...