Infermeria Torino | le ultime su Ljajic | Niang e Obi | il report odierno

Infermeria Torino - le ultime su Belotti - Edera e Lyanco : il bolletino : Infermeria Torino – “Allenamento tecnico-tattico pomeridiano al Filadelfia per il Torino FC in vista della sfida di domenica prossima a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Bollettino medico ancora invariato: terapie per Edera e Lyanco , sessione personalizzata per Belotti . Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano a porte chiuse”. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del Torino con un bollettino sulle ...

News Torino - il punto sull’Infermeria : le ultime su Ansaldi - Ljajic e Lyanco : News Torino – “Allenamento tecnico-tattico pomeridiano per il Torino al Filadelfia, con una sessione di preparazione alla partita di sabato 30 dicembre contro il Genoa. Lavoro personalizzato per Bonifazi, terapie per Ansaldi e Ljajic, mentre Lyanco ha continuato il suo programma riabilitativo. Per l’ultima partita di campionato del 2017 assente anche Baselli, fermato per un turno dal Giudice sportivo. Il Torino tornerà in campo ...