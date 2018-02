Industria 4 0 | la crescita ' cinese' dell' Italia spiegata in sei numeri

Industria sanità driver di crescita : vale l'11% del PIL e crea lavoro : La filiera della salute "privata" , manifattura, commercio e servizi sanitari privati, rappresenta da sola, rispetto all'economia del Paese, il 4,9% del fatturato , 144 miliardi di euro, , il 6,9% ...

Industria - Istat : fatturato e ordinativi in crescita a novembre : (Teleborsa) - A novembre, per il fatturato dell'Industria si rileva un incremento congiunturale pari all'1,3%. Lo comunica l' Istat spiegando che l'indice destagionalizzato raggiunge il livello più ...

Giappone : crescita produzione Industriale rivista al 3 - 6% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in novembre la produzione industriale è cresciuta in Giappone del 3,6% annuo, contro il 3,7% della lettura preliminare e in netto rallentamento rispetto al progresso ...

Hera - ok al nuovo piano Industriale : utili e investimenti in crescita - sale il dividendo : ... già scadute o in scadenza nel prossimo quinquennio, mentre il piano conferma i trend di crescita nel settore del riciclo e trattamento dei rifiuti in linea con i principi dell'Economia Circolare. ...

UnIndustria : "crescita lenta - ma buoni propositi per le imprese nel 2018" : ... alla nostra economia, ai nostri giovani ed ai laureati dei nostri atenei". Passando ad affrontare gli elementi legati all'andamento della congiuntura, il presidente Mazzuca pone in evidenza che " ...

Elezioni rischio per la crescita. L'Industria corre ad ottobre : "Le prossime Elezioni politiche si presentano come un test molto rilevante e disegnano per il Paese una biforcazione tra il proseguire lungo il cammino delle riforme o non far nulla (che, in termini relativi, vuol dire arretrare), se non Segui su affaritaliani.it

Lazio - UnIndustria : export e turismo crescita regione : ... ancora una volta, come la nostra regione abbia ottenuto eccellenti risultati a livello nazionale su questi due driver fondamentali per lo sviluppo della nostra economia. Dichiara Filippo Tortoriello ...

ConfIndustria alza al +1 - 5% le stime di crescita nel 2018 : Roma, 13 dic. (askanews) Si rafforza il recupero dell'economia italiana. Il Centro Studi di Confindustria, negli ultimi Scenari Economici, conferma la crescita del Pil italiano all'1,5% nel 2017 e la rialza all'1,5% nel 2018 (da +1,3%). Per il 2019 stima ...

ConfIndustria - produzione Industriale in crescita dello 0 - 6% a novembre : (Teleborsa) - La produzione industriale crescerà ad un tasso moderato nell'ultimo trimestre dell'anno. E' quanto rileva Congiuntura Flash, l'ultimo report congiunturale dell'ufficio studi di ...