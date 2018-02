Incidente sulla Cilentana | scontro tra auto | corrono i soccorsi

Brutto Incidente sulla Lecce-Brindisi - ma senza gravi conseguenze : BRINDISI - incidente questa sera, per fortuna senza conseguenze gravi per le persone, sulla superstrada 613 poco oltre lo svincolo per Cerano, in direzione di Brindisi. Le auto coinvolte sono una ...

Roma : Incidente sulla Tangenziale - muore un 21enne : incidente mortale sulla Tangenziale: muore un 21enne Roma- Grave incidente la scorsa notte sulla Tangenziale est della Capitale. E’ accaduto pochi minuti prima dell’1, all’altezza della... L'articolo Roma: incidente sulla Tangenziale, muore un 21enne su Roma Daily News.

Incidente sulla Comiso Ragusa : 3 feriti : Scontro tra due auto intorno alle ore 15 sulla Ss115, la Comiso Ragusa. Tre i feriti: Sul posto il 118, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

Incidente sulla Siena-Firenze - auto vola nella scarpata : auto vola nella scarpata sulla Siena-Firenze . L'Incidente venerdì primo febbraio, poco prima delle 22. Per cause ancora in fase di accertamento, l'auto, mentre stava viaggiando in direzione Siena, ...

Incidente sulla Romea - grossi rallentamenti alla viabilità sul Quadrifoglio : A causa di un Incidente tra mezzi pesanti, di cui uno intraversato lungo la carreggiata, ci sono rallentamenti al traffico sul raccordo autostradale. L'Incidente, avvenuto poco prima di mezzogiorno, ...

Incidente sulla superstrada tra Savona e Vado : due codici gialli al San Paolo - FOTO - : Incidente stradale lungo la superstrada che collega Savona al centro abito di Vado Ligure. L'allarme è stato lanciato ieri sera intorno alle ore 23.30 e la macchina del pronto intervento si è subito ...

Incidente sulla SS 17 : i due feriti sono di Castel di Sangro : Traffico rallentato oggi pomeriggio alle porte di Castel di Sangro , sulla SS 17, a causa di un sinistro fra due autovetture: un Raw 4 ed un Audi, entrambe guidate da automobilisti locali. I ...

Nebbie fitte al nord : Incidente mortale sulla A13 tra Rovigo e Ferrara : incidente mortale sulla A13 tra Veneto ed Emilia. Ponte del Po avvolto dalla nebbia, un morto e 3 feriti. È di un morto e tre feriti il bilancio del terribile incidente avvenuto questa mattina...

C’è stato un grave Incidente sulla A26 : una persona è morta e altre decine sono ferite : Questa mattina c’è stato un incidente che ha coinvolto circa 20 veicoli sulla A26, l’autostrada che collega Voltri (a ovest di Genova) e gravellona Toce, in Piemonte: una persona è morta e altre 29 sono ferite, due di loro in The post C’è stato un grave incidente sulla A26: una persona è morta e altre decine sono ferite appeared first on Il Post.

Incidente sulla provinciale - tre persone in ospedale : OSTUNI - Scontro sulla provinciale che collega Ostuni a Martina Franca, all'altezza di contrada Galante, della mattinata di oggi, sabato 27 gennaio: tre persone sono rimaste ferite. Le auto coinvolte ...

Spaventoso Incidente con maxi-tamponamenti sulla A26 Genova Voltri - numerosi feriti : Un grosso incidente si è verificata nella mattinata di oggi al confine fra Liguria e Piemonte, precisamente sull'Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Il tratto stradale tra Ovada e il...

Sergio Mattarella : "Fare piena luce sul'Incidente a Pioltello e intervenire sulla manutenzione" : "Occorre rapidamente fare piena luce sulle cause dell'incidente e sulle eventuali responsabilità. È altrettanto urgente verificare ovunque lo stato di manutenzione della nostra rete ferroviaria per rispettare il dovere di assicurare, con scrupolo e rigore, la sicurezza dei passeggeri". A dirlo è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in merito all'incidente ferroviario a Pioltello, che ha causato tre morti e ...

Incidente sulla A24 - 5 km di coda : Traffico congestionato sul tratto urbano della A24, dove un Incidente causa 5 km di code dal Raccordo al bivio per la Tangenziale est verso il centro. Sul Grande Raccordo Anulare la circolazione è ...

Incidente stradale sulla Sp 20 a Comiso : feriti : Incidente stradale sulla Sp 20, la Comiso Santa Croce Camerina, 2 i mezzi coinvolti. Sul posto l'ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri