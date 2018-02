In Siria ospedali e civili sono sotto attacco

Siria - raid su ospedali a Idlib : morti : 12.02 raid aerei governativi nel nord-ovest della Siria : colpiti due ospedali . Lo riferisce la protezione civile della regione di Idlib , controllata dall'ala Siria na di al-Quaeda. Ci sarebbero vittime, ma è impossibile un bilancio. I soccorritori, affermano le fonti, sono al lavoro da ore per estrarre eventuali superstiti del crollo degli edifici bombardati a Marrat Numan e a Kafranbel, a sud di Idlib . Nella regione da 48 ore si sono ...

Siria : raid governativi su due ospedali a Idlib - morti