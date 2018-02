In calo i mercati europei. Milano inclusa : Finale in territorio negativo per Piazza Affari per le altre principali Borse europee in una giornata dettata dall'incertezza dopo la recente forte correzione dei mercati. L' Euro / Dollaro USA ...

Piazza Affari chiude in forte calo : Ftse Mib a -2 - 08% | Male tutti i mercati europei : Piazza Affari chiude in forte calo: Ftse Mib a -2,08% | Male tutti i mercati europei Piazza Affari chiude in forte calo: Ftse Mib a -2,08% | Male tutti i mercati europei Continua a leggere L'articolo Piazza Affari chiude in forte calo: Ftse Mib a -2,08% | Male tutti i mercati europei sembra essere il primo su NewsGo.

Borse in calo - crollo di Wall Street/ Da Zuckerberg a Jeff Bezos : chi ha perso più soldi per colpa dei mercati : crollo di Wall Street: le Borse mondiali fanno registrare un forte calo. A picco le asiatiche, ma tutto ha origine negli Stati Uniti: è già finito l'effetto Trump?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 12:16:00 GMT)

BORSE IN calo - CROLLO DI WALL STREET/ Inflazione Usa spaventa i mercati : finito l'effetto Trump? : CROLLO di WALL STREET: le BORSE mondiali fanno registrare un forte CALO. A picco le asiatiche, ma tutto ha origine negli Stati Uniti: è già finito l'effetto Trump?(Pubblicato il Tue, 06 Feb 2018 10:53:00 GMT)

Borsa - listini europei in calo dopo lo scivolone di Wall Street e i ribassi dei mercati asiatici : Borse europee tutte in calo, in apertura, sulla scia del lunedì nero dei listini Usa. Che nella notte italiana ha scatenato forti vendite sulle piazze asiatiche, con Tokyo giù del 4,73%, Shanghai del 3,4% e Hong Kong del 4,55 per cento. Gli analisti attribuiscono la correzione di rotta dei mercati statunitensi, positivi da mesi, ai dati sull’aumento dei salari, che sono cresciuti al tasso più rapido dal 2009. Questo fa ritenere che la Fed ...

Mercato auto - il Regno Unito paga la Brexit. Diesel in calo in tutti i grandi mercati europei - tranne l'Italia : In Catalogna , dove la situazione politica è sempre critica, le vendite sono cresciute meno della media (+7%). L'associazione dei produttori ha anche rilevato una pesante flessione delle consegne di ...

Mercatino di Natale in crisi? Quest'anno vendite in calo : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Lorenzo Basso

Petrolio in calo sui mercati asiatici dopo i rialzi di ieri : Roma, 27 dic. (askanews) Tornano a scendere i prezzi del Petrolio sui mercati asitici dopo le impennate di ier causate da un attacco rivendicato dall'Isis a un oledotto libico in Cirenaica. Il Wti ...

In calo Piazza Affari e gli altri mercati europei : (Teleborsa) - Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei in una giornata priva di direzione in assenza di dati macroeconomici rilevanti. La cautela ...

In calo Piazza Affari e gli altri mercati europei : Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei in una giornata priva di direzione in assenza di dati macroeconomici rilevanti. La cautela prevale sul ...

Petrolio - prezzi in calo sui mercati asiatici : Roma, 7 dic. (askanews) - prezzi del Petrolio in calo sui mercati asiatici. I futures sui Wti vengono scambiati a 55,82 dollari al barile, in calo dello 0,25%, mentre quelli sul Brent si attestano a ...

Petrolio in calo sui mercati asiatici dopo record venerdì : Roma, 27 nov. (askanews) Prezzo del Petrolio in calo sui mercati asiatici dopo il record di venerdì scorso fatto registrare dal Wti che ha raggiunto il più alto livello dal luglio del 2015. A ...