Il tranviere del delitto Faoro | ' Ho dovuto difendermi da Jessica'

“Ecco perché l’ho uccisa”. Jessica Faoro - Il racconto choc del tranviere omicida. E mentre i carabinieri lo portano in caserma i vicini tentano il linciaggio : Una vita spensierata, come quella di tante altre ragazze della sua età, spezzata all’improvviso a soli 19 anni. Il corpo esanime di Jessica Valentina Faoro è stato trovato ieri in un appartamento di Milano, al secondo piano di un grande palazzo di dipendenti Atm. Per l’omicidio della ragazza, uccisa a coltellate, è stato fermato il proprietario dell’abitazione, Alessandro Garlaschi, 39enne e conducente Atm. Il tranviere ...

Jessica - il tranviere sorvegliato a vista : "Lite per un film - nessun approccio sessuale". Il cadavere della ragazza avvolto nel cellophane : È sorvegliato a vista nel centro osservazione neuropsichiatrica Alessandro Garlaschi, il tranviere di 39 anni fermato per aver ucciso a coltellate e aver tentato poi di bruciare il...

"Chi l'ha visto" diffonde il video dell'arresto di Alessandro Garlaschi - il tranviere fermato per l'omicidio di Jessica Valentina Faoro : Accovacciato nell'androne del condominio di via Brioschi, con le mani fasciate per le ferite, dopo quelle inferte a morte a Jessica Valentina Faoro. Nelle immagini diffuse in esclusiva da Chi l'ha visto?si vede Alessandro Garlaschi, tranviere di 39 anni, subito il fermo per l'uccisione della 19enne a Milano.I Ris sono intenti a fotografare le mani dell'uomo che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe colpito la donna alla stomaco e poi al ...

Milano - uccisa a 19 anni nella casa del tranviere già indagato per stalking : Milano - Una vita come tante non l'aveva da un pezzo e forse non avrebbe nemmeno saputa gestire. Fuori e dentro dalle comunità di recupero, vittima di istinti suicidi nati dal rimorso per aver rinunciato alla sua bambina partorita ad appena 16 anni, la 19enne Jessica Valentina Faoro faceva a pugni con una quotidianità amara fatta di lavori saltuari, amicizie improvvisate e giacigli di fortuna. Senza mai perdere però l'amore per la ...

Chi è il tranviere accusato dell'omicidio di una 19enne - che ospitava in casa : Per i vicini di casa che gli hanno urlato 'Mostro!' quando la polizia l'ha portato via nel pomeriggio dall'abitazione di via Brioschi 93, condivisa con la moglie e di proprietà di una cooperativa di ...