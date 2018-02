Il senatore repubblicano Rand Paul blocca il budget federale Ed a Washington è di nuovo

rainews

: Tra poco, a mezzanotte (6 del mattino in Italia), inizia il secondo shutdown in tre settimane. Blocca tutto il sena… - lucampiscitelli : Tra poco, a mezzanotte (6 del mattino in Italia), inizia il secondo shutdown in tre settimane. Blocca tutto il sena… -

(Di venerdì 9 febbraio 2018) E' il secondo "stop" dell'amministrazioneamericana in meno di un mese, dopo quello tra il 19 e il 21 gennaio scorsi. Anche questo secondo 'shutdown' dovrebbe durare poco perche' si prevede che il Senato approvi l'accordo bipartisan sulper il 2018 e il 2019 dopo la ripresa delle votazioni, all'una di notte (le 7 in Italia). Ad impedire il voto entro i termini è stato un intervento fiume per protestare contro l'aumento della spesa e del tetto sul debito