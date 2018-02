Il ritorno di Winamp (e delle sue mitiche skin)

wired

(Di venerdì 9 febbraio 2018) Se hai meno di vent’anni non l’hai mai sentito, se ne hai di più lo hai osannato. Parliamo di, uno dei software più celebri di sempre. Nato nel 1997, era un lettore musicale diverso dagli altri. Prima di tutto era gratuito, cosa rara in quesi tempi dove non esistevano tariffe flat per la Rete, il free to play era un sogno e quasi tutto il software era a pagamento. Altra chicca dierano le. Il lettore si presentava con una finestra rettangolare nero antracite simile a quello dei mixer. Una grafica molto minimalista che però poteva essere completamente stravolta grazie a queste “pelli”, dei file immagine che ne trasformavano la grafica oppure ne stravolgevano la forma. Impossibile dimenticare quella dedicata ad Alien, con lo xenomorfo che spuntava su gran parte della sua superficie, oppure quella di Batman che trasformava la finestra nel simbolo ...