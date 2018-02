Il nuovo baby-Gerber è down | il piccolo Lucas ha vinto tra 140mila bimbi

'Non c'è allarme' - 'No - basta alibi'. Baby gang : nuovo scontro sindaco-governatore : Che l'ondata di violenza minorile di queste settimane finisse in polemica politica era inevitabile. Le parole forti usate dal ministro Marco Minniti non sono andate giù a tanti, in particolare al ...

Napoli - le baby gang colpiscono di nuovo. Sesto episodio in 2 mesi : Il ragazzo ha riferito di essere stato aggredito da un gruppo di coetanei nei pressi della metropolitana del Policlinico intorno alle 21.30. E oggi è tornato a scuola Arturo, il diciassettenne ...

Napoli - baby gang di nuovo in azione. Ennesimo pestaggio di un minorenne : I residenti di Chiaia hanno manifestato per la legalità e la sicurezza, dopo l'Ennesimo episodio di violenza. Un ragazzo di 16 anni ha subito l'asportazione della milza dopo essre stato aggredito da ...

Napoli - baby gang e 'nuovo ribellismo' : Come sempre, per interpretare la storia e la cronaca occorrono più strumenti e approcci, come sosteneva la scuola francese degli Annales : sociologia, psicologia, conoscenze storiche, della realtà ...

The Fair è il nuovo singolo di Sem e Stenn - alle prese con una baby sitter particolare nel video ufficiale : Si intitola The Fair il nuovo singolo di Sem e Stenn, il duo conosciuto grazie a X Factor 11. Arriva in radio oggi, venerdì 5 gennaio, il brano inedito del duo accolto da Manuel Agnelli nel team dei Gruppi dell'edizione italiana di X Factor in onda nell'ultima parte del 2017. Sem e Stenn se la sono dovuta vedere con altri 11 artisti talentuosi e sono stati costretti ad abbandonare il talent show di Sky nel corso dei Live Show. Terminata ...

Napoli - la sfida delle babygang : l'albero di Natale della Galleria Umberto I rubato di nuovo : È ormai una storia infinita quella dei vandalismi contro l'albero di Natale 'dei desideri', allestito nella Galleria Umberto I di Napoli, nel cuore della città. rubato prima di Natale e ritrovato ...

Aspettavo solo te di Baby K - il nuovo singolo verso una maggiore consapevolezza artistica (testo e audio) : Aspettavo solo te di Baby K è disponibile da oggi, venerdì 15 dicembre, in radio e negli store digitali. “Per me questo singolo segna una tappa importante della mia carriera; rispecchia la mia crescita e la mia maggiore consapevolezza artistica e personale", racconta Baby K. "Oggi sono sempre più convinta che ogni donna per affrontare la vita oltre a parole e fatti possa mostrare serenamente anche la propria femminilità, la propria ...